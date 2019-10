Postbedrijf Sandd beboet vanwege uitkeren onvoldoende loon

Het hoofdkantoor van postbedrijf Sandd in Apeldoorn. Beeld Rob Voss

Door de werkwijze van Sandd is niet meer te controleren of er wel voldoende loon is uitgekeerd. De zaak kwam aan het rollen na een klacht van vakbond FNV over onderbetaling. Medewerkers van Sandd trokken aan de bel omdat ze het idee hadden dat ze minder dan het minimumloon betaald kregen.

Vakbondsbestuurder Ger Deleij benadrukt dat de normuren die Sandd hanteerde voor de werknemers volstrekt onhaalbaar waren. “Bezorgers moesten bij wijze van spreken rennend langs alle huizen om de post te bezorgen, en dan nog haalden ze het niet binnen de gestelde norm,” zegt hij.

Betere urenregistratie

De inspectie betrok in totaal 28 Sandd-medewerkers in het onderzoek dat zich richtte op de periode december 2017 tot en met mei 2018. In alle gevallen werd de overtreding geconstateerd. Het bedrijf zal ervoor moeten zorgen dat voor alle medewerkers een betere urenregistratie wordt gevoerd, concluderen de autoriteiten.

Sandd wordt momenteel overgenomen door rivaal PostNL, waardoor er een soort monopolist op de postmarkt ontstaat. FNV is blij dat dit gebeurt. “Het argument dat er geen betere arbeidsvoorwaarden mogelijk zijn vanwege de moordende concurrentie, is daarmee meteen van tafel,” verklaart Deleij. “Onderlinge concurrentie tussen de postbedrijven leidt precies tot dit soort wanpraktijken waarbij de ene aanbieder met scherpe prijzen onder de andere aanbieder gaat zitten. Uiteindelijk zijn de werknemers hier altijd de dupe van.”