Portiek van woning in Zuidoost vernield door explosief, mogelijk zwaar vuurwerk

Beeld Joris van Gennip

Het explosief is even na 21.30 uur afgegaan en heeft een ravage achtergelaten in het portiek van een flat aan de Meernhof. Een woordvoerder van de politie vertelt dat het onderzoek tot nu toe wijst op ‘heel vervelend kattenkwaad’ waarbij zwaar vuurwerk door de de brievenbus is gegooid. “We gaan niet uit van een gerichte actie tegen de bewoners.”

Twee weken geleden was ook al een woning in Zuidoost doelwit van een explosie. Of het hier ook ging om zwaar vuurwerk, is niet bekend.

Het portiek van een pand op de #Meernhof in Amsterdam Zuidoost is woensdagavond vernield na een #explosie. pic.twitter.com/BqoPuAHzVA — Reinder van Zaanen (@rvz_ooggetuige) 16 november 2022

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: