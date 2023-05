Portiek beschoten in Kinkerstraat, twee aanhoudingen: ‘Er gebeuren hier in de buurt wel vaker gekke dingen’

Beeld ANP / Inter Visual Studio

De politie kreeg rond 19.45 uur een melding binnen over schoten. Die werden gelost binnen in het portiek van een appartementencomplex aan de Kinkerstraat. Volgens de politie werden er hulzen gevonden op straat, voor de zij-ingang aan de Tollenstraat.

In een tussendeur van het complex, die leidt naar zeven woningen, is dinsdagochtend een flink kogelgat te zien. De trap is bezaaid met kleine glassplinters. Er is ook een kogel door een raam van een woning gegaan, zegt de politie. Niemand is gewond geraakt.

Helikopter

“Dit komt wel dichtbij,” zegt een vrouw, haar moeder woont in de flat. “Het was lekker weer en mijn moeder zat op het balkon toen ze drie schoten hoorde. In eerste instantie had ze geen idee wat er aan de hand was. Ineens was er politie en cirkelde er een helikopter boven haar huis.”

Een andere buurman hoorde ook drie schoten. “Ik dacht dat het bommetjes waren,” zegt hij. “Er gebeuren hier wel vaker gekke dingen in de buurt.”

Volgens de buren is het gissen naar de toedracht van het incident. Alleen mensen met een sleutel kunnen in het pand, dat wordt beheerd door woningcorporatie Ymere. “Er wonen hier eigenlijk helemaal geen jonge mensen,” zegt de buurman. “Ja eentje, maar die doet geen vlieg kwaad.”

Volgens hem is het makkelijk om de zijdeur aan de Tollensstraat in te trappen. “Moet je kijken,” zegt hij, terwijl hij demonstratief aan de klink rammelt. “Die trap je zo in.”

Verdachten

Hoewel sommige buren denken aan een criminele afrekening, vermoeden anderen dat het incident onschuldiger is. “Alleen de deur is beschoten. Het lijkt een beetje op uit de hand gelopen kattenkwaad.”

Niet lang na het incident werden twee mannen aangehouden in de Eerste Constantijn Huygensstraat, maar volgens een woordvoerder wordt hun rol nog onderzocht en zijn zij mogelijk niet de juiste verdachten. De politie is nadrukkelijk nog op zoek naar andere verdachten.

Volgens een woordvoerder van de politie waren er veel mensen getuige van het incident. “Dat is ook niet gek: het gebeurde rond kwart voor acht, midden op de Kinkerstraat. Het was nog hartstikke druk.”

Veel buren lijken het incident desalniettemin te hebben gemist. “Schoten, hiero?” zegt een vrouw, die verderop in de galerij woont. “Ik heb geen idee waar je het over hebt.”

Binnen in het appartementencomplex is een flink kogelgat te zien in een ruit. Beeld Het Parool

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: