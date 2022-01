Popprijs voor Di-rect, ijzersterke zangeressen en veel ironie tijdens festival Noorderslag

Di-rect tijdens een livestream optreden in de Oosterpoort in Groningen. Beeld Paul Bergen

Een liveoptreden voor een volle Oosterpoort in Groningen – al dan niet beschermd tegen de altijd dreigende bierdouche – zat er niet in voor de winnaar van de 35ste Popprijs. Di-rect deed het met een vooraf opgenomen miniconcert.

Dat de feestelijke omlijsting ontbrak – vorig jaar werd de onderscheiding midden in de pandemie helemaal niet toegekend – zal de Haagse rockers niet hebben gedeerd. De band is sinds een paar jaar eindelijk waar hij wil zijn: aan de top van de Nederlandse eredivisie.

Lockdownhit Soldier On

Het laatste zetje kwam uitgerekend tot stand als gevolg van de coronacrisis. Eerst bleek de band met Soldier On een heuse lockdownhit te hebben geschreven, door het publiek gevoeld als steun in de rug om vol te houden. Met een serie van inventieve online-optredens vanaf fraaie locaties als het Kurhaus of de Scheveningse Pier bewees Di-rect daarbij dat een livestreamshow meer kan zijn dan een slap aftreksel van echte concerten.

De band werd behalve voor zijn onlinecreativiteit ook beloond voor zijn doorzettingsvermogen. Hoewel de groepsleden van het eerste uur, Bas van Wageningen, Spike van Zoest en Jamie Westland, nog niet eens 40 zijn, is Di-rect op weg naar zijn 25-jarig jubileum.

Rauwer geluid

Dat Di-rect zover is gekomen is te danken aan een ijzeren geloof in eigen kunnen – dat overeind bleef toen het voorbestaan van de groep ernstig werd bedreigd als gevolg van het opstappen van zanger Tim Akkerman. De band, die van zijn onderlinge chemie zijn speerpunt had gemaakt, moest terug naar de tekentafel.

Met de via een tv-programma gevonden Marcel Veenendaal begon Di-rect opnieuw met een rauwer, minder poppy geluid. Het duurde even voor de band zijn ideale vorm vond. De formatie moest knokken, leek tussen de wal van het festivalcircuit en het schip van de hitparades te belanden, maar is inmiddels in staat op eigen kracht Ahoy te vullen.

Bente, Froukje, S10 en Meau: een ongekend sterke generatie Nederlandstalige zangeressen

De prijsuitreiking was het slotstuk van de tweede volledig online gehouden editie van Noorderslag, dat zijn functie als staalkaart van de Nederlandse popmuziek niettemin knap wist te vervullen. Je kwam van achter je laptop af en toe oren tekort, zo snel volgden de knappe optredens van 15 minuten elkaar op.

De voornaamste conclusie na een kleine vier uur zappen tussen de drie online zalen: de nederpop kan zich verheugen op een ongekend sterke generatie Nederlandstalige zangeressen. Bente, Froukje, S10 en Meau overtuigen allemaal met liedjes die soms verrassend dicht tegen een traditioneel luisterlied aan liggen, maar door gedoseerde beats en synths naar de moderne tijd worden getrokken.

Mooiste moment is Zonder gezicht, een nieuw duet tussen Froukje en S10, die elkaar ook nog eens fraai blijken aan te vullen. Hier staan twee toekomstige arenazangeressen, dat kan niet anders.

Parodie is terug in de Nederlandse pop

Verder opvallend: de ironie en zelfs de parodie zijn terug in de Nederlandse pop. Misschien als tegenreactie op de zware tijden waarin de sector zich momenteel bevindt, is lichtvoetigheid een snel opkomende trend. Sophie Straat combineert haar act met scherp maatschappelijk commentaar (nieuwste loot is haar Wat is het kut om agent te zijn, een polderversie van Fleetwood Macs Everywhere over politiegeweld), maar er is ook veel onbekommerd vermaak.

Van het Haagse Goldband bijvoorbeeld, optredend in een zelf ingerichte bloemenstal. Mannen met vlassnorretjes, matjes in de nek en lederen broekpakken die niet terugschrikken voor een heuse boybandballade met de titel Kinderwens.

Of de rasechte noveltyacts Bob uit Zuid (Beastie Boysachtige hiphop over de geneugten van karpervissen) of Nonchelange, dat absurdistische eightiesrap serveert. En dan is er nog het curieuze Prins S. en de geit, een androgyne dansact die teksten in de stijl van Drs. P combineert met springerige elektro en malle danspasjes.

Ze maakten van Noorderslag een vrolijke optocht van talent, die in barre tijden de moed erin hield.