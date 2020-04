Poppodia, theaters en musea vragen om steun: vraag geen geld terug voor je kaartje

Ahoy, waar in mei het Songfestival zou plaatsvinden, staat nu leeg. Daarom wordt het omgebouwd tot extra voorziening voor (corona)patiënten die wel zorg nodig hebben, maar niet naar het ziekenhuis hoeven. Beeld ANP/Pieter Stam de Jonge

De sector zelf heeft in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een regeling opgetuigd die dat mogelijk maakt. De verschillende brancheverenigingen lanceren donderdag de website bewaarjeticket.nl waar kaarthouders terecht kunnen voor meer informatie. Zo hoopt de culturele sector de grote economische klap door de uitbraak van het coronavirus op te kunnen vangen. Als ze het geld niet terug hoeven te betalen, kunnen ze nieuwe evenementen en voorstellingen programmeren.

“Je ticket is iets dat waarde heeft,” zegt Willem Westermann van de Vereniging van Evenementenmakers. “Als je een kaartje koopt, is dat uitgesteld genieten. Nu duurt het alleen wat langer dan gedacht.” Veel concerten zijn vanwege de uitbraak van Covid-19 verplaatst naar een andere datum.

Donatie

Maar sommige geplande voorstellingen en eenmalige evenementen gaan helemaal niet meer door. In dat geval hoopt de culturele sector dat mensen een voucher accepteren, waarmee ze op een later moment alsnog een kaartje voor een avond of middag kunnen kopen. Er wordt ook gekeken of mensen die het geld kunnen missen hun kaartje als donatie terug kunnen geven aan een theater of museum. “Terugbetalen is de laatste remedie.”

Toch hebben consumenten wettelijk gezien het recht om hun geld terug te krijgen. Die optie blijft mogelijk, maar zij krijgen het aankoopbedrag niet meteen terug. Als een show is afgelast, wordt drie maanden na die datum het geld overgemaakt. Bij een evenement dat is verplaatst, geldt een termijn van één maand na de nieuwe datum. Zo willen de poppodia en theaters zo lang mogelijk geld in kas houden.

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Ingrid van Engelshoven sprak zich eerder al uit voor een voucherregeling. “Zo help je de culturele branche overeind te blijven,” aldus de D66-bewindsvrouw. “We kunnen de theaters, organisatoren, poppodia en musea helpen door naar de voorstellingen te blijven gaan, wanneer de omstandigheden het weer toelaten. En kan je toch niet, vraag dan om een tegoedbon.”