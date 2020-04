Poppodia en nachtclubs tot 1 september gesloten

Carly Rae Jepsen tijdens haar optreden in Paradiso, in februari dit jaar. Beeld ANP

Na de persconferentie van 21 april bleven concertzalen enigszins ontgoocheld achter: onder welke regels vallen zij? Grootschalige evenementen werden tot 1 september verboden, maar publieke locaties zoals musea, concertzalen, sportclubs en theaters gingen op slot tot 20 mei.

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland schept nu duidelijkheid. In de aangepaste noodverordening, die woensdag werd gepubliceerd, is ‘elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’ tot 1 september verboden. Daar vallen naast poppodia en nachtclubs ook herdenkingsplechtigheden, braderieën, straatfeesten, vechtsportwedstrijden, barbecues en optochten onder.

Volgens een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema, voorzitter van de Veiligheidsregio, is het advies wel om met het Rijk in overleg te treden over heropening − onder voorwaarden − voor 1 september. Daarbij geldt dat bijvoorbeeld moet worden voldaan aan de vereisten die horen bij de 1,5 meter-samenleving.

Jongeren

Het betrekken van poppodia in het verbod op evenementen is een breedgedragen besluit. Alle 25 Veiligheidsregio’s gaan de regels doorvoeren in hun noodverordening. Zo willen ze voorkomen dat de inhoud van het verbod op evenementen verschilt per regio.

Amsterdamse clubs uitten woensdag al hun zorgen over het voldoen aan de 1,5 meterregel. Met andere maatregelen, zoals een leeftijdsgrens en temperaturen meten aan de deur, willen ze toch veilig van start. “Onder jongeren is het risico op besmetting heel erg klein, wijzen de cijfers uit,” aldus voorzitter Pieter de Kroon van het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC) en uitbater van de Chicago Social Club. “De gemiddelde leeftijd in clubs is 24 jaar.”