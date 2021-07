Poolse verdachte van aanslag Peter R. de Vries werd niet eerder gezocht door politie

Huis van Poolse verdachte die betrokken zou zijn bij de moordaanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries. Beeld Raphael Drent

Vorige week suggereerden Poolse media dat Kamil E. uit Maurik een veelpleger zou zijn en werd gezocht vanwege diefstallen en berovingen. De Nederlandse politie zou hierover ook zijn geïnformeerd.

De Poolse politie laat nu weten dat hij in zijn thuisland niet stond gesignaleerd voor misdrijven die hij in Polen zou hebben gepleegd; er zijn van hem alleen enkele verkeersovertredingen bekend.

Flatwoning in Tiel

Dat is ook wat Nederlandse agenten over hem in de systemen zagen toen ze hem een week voor de aanslag op Peter R. de Vries in Tiel arresteerden voor een ander vergrijp. Toen kwamen Nederlandse agenten af op een melding dat hij mogelijk iemand had bedreigd met een vuurwapen. De politie doorzocht de auto en een flatwoning in Tiel, maar vonden geen vuurwapen, waarop E. weer werd vrijgelaten.

Na de Poolse berichtgeving over zijn vermeende verleden als veelpleger, wekte het verbazing dat E. na zijn arrestatie begin juli niet werd uitgeleverd aan de Poolse politie, maar nu blijkt dus dat hij ook daar niet werd gezocht.

Afgelopen vrijdag werd duidelijk dat E. en de 21-jarige vermoedelijke schutter van de aanslag, Delano G., langer vast blijven zitten.

Zwangere vriendin

De zwangere vriendin van E. heeft hun huis in Tiel inmiddels verlaten, bevestigen buurtbewoners. Afgelopen weekend zagen ze haar halsoverkop vertrekken. Buurtbewoners vermoeden dat ze is opgehaald door vrienden die haar met aanhangers kwamen helpen bij de verhuizing. Waar ze nu verblijft, is niet duidelijk.

De woning is vol rommel achtergelaten. Zo staan er nog een salontafel en banken en liggen er spullen in de huiskamer, waaronder een speelgoedautootje. E. en zijn gezin huurden de woning illegaal van een Turkse bewoner. De woningcorporatie liet eerder al weten dat de vrouw hier niet kon blijven vanwege deze ongewenste situatie.

Enkele nieuwe huurders die al kwamen kijken naar het huis, weigerden er volgens buurtbewoners in te gaan wonen nadat ze hadden gehoord wie hier had gewoond.