Poly zwaarste zomerstorm ooit: vrouw overleden in Haarlem, meerdere gewonden in Amsterdam

Een omgewaaide boom op een auto in Haarlem. Beeld ANP

Storm of geen storm: toeristen zul je op de Amsterdamse grachten altijd vinden. Zo banjert de Italiaanse vriendengroep van Jack, Carlo, Lorenzo en Leo woensdagochtend vrolijk over de Herengracht. Gewapend met poncho’s en zonnebrillen zijn ze onderweg naar de Heineken Experience. “We zijn hier maar vier dagen, dus we gaan niet binnenzitten,” zegt Jack. Achter hem ligt een gigantische boom in het water. “Hoe erg is die storm nou eigenlijk? De ergste categorie? Oké, dan lopen we nu snel door!”

Storm Poly was er inderdaad een van de buitencategorie: volgens het KNMI zelfs de zwaarste zomerstorm ooit gemeten. In Noord-Holland was code rood slechts van acht uur ’s ochtends tot twaalf ‘s middags van kracht, maar toch kon Poly in die paar uurtjes voor serieuze schade en overlast zorgen.

Trams, metro’s en bussen reden niet, honderden vluchten werden geannuleerd en ook het treinverkeer kwam stil te liggen. De slagbomen op de plek van de ‘knip’ in de Weesperstraat gingen intussen de hele dag omhoog, zodat de hulpdiensten zo snel mogelijk ter plekke konden zijn.

Iep

In Amsterdam waren de bomen, die nu vol in het blad staan, niet bestand tegen de snoeiharde wind. De brandweer ontving er meer dan vijfhonderd meldingen over. Twee mensen raakten gewond: in de Beethovenstraat en de Scheldestraat in Zuid vielen bomen op auto’s, waarna de bestuurders naar het ziekenhuis afgevoerd moesten worden.

Op de Hoofdweg in West moest iemand worden gereanimeerd, waarschijnlijk vanwege een geknapte bovenleiding van een tram. In Haarlem overleed zelfs een 51-jarige bijrijdster van een auto door een omgevallen boom.

Kettingzaag

En ook op andere plekken in Amsterdam ging het flink mis met bomen. Zo kwam een fors exemplaar in de Laplacestraat in de Watergaafsmeer tegen een huis terecht. Bewoners van de straat, die openligt wegens langdurige werkzaamheden, reageerden woedend. Volgens een bewoonster was het wachten op ongelukken. “Ze hebben vorige maand van alle bomen de wortels aan de straatkant doorgezaagd. Dan is het logisch dat zo’n grote boom geen houvast meer heeft en kan omgaan. Ik ken deze boom al veertig jaar, verschrikkelijk dat ie gesneuveld is nu.”

Even later viel er nóg een boom in de Laplacestraat. Een bewoner: “Werkzaamheden meets storm, dan krijg je dit.”

Ook veel auto’s moesten het ontgelden door omvallende bomen. Zo werd op de Herengracht een busje verpletterd door een majestueuze Hollandse iep uit 1920, die daarna droevig in de gracht dreef. Een bestuurder op de Elandsgracht had meer geluk. Ook hij kreeg een boom op zijn dak, maar die kon de brandweer met een kettingzaag in stukjes zagen en zo van zijn voertuig afkrijgen.

Uitgestorven

Het advies om alleen de straat op te gaan als het noodzakelijk was, werd veelal opgevolgd. Universiteiten stelden toetsen uit, veel winkels sloten de deuren, de straten waren zeker voor deze tijd van het jaar uitgestorven.

Maar niet iedereen kon binnenblijven. Hoewel veel bouwbedrijven het werk neerlegden vanwege veiligheidsvoorschriften, werden er op de hoek van de Keizersgracht en de Leidsegracht gewoon grondwerkzaamheden verricht. Een omgevallen boom bemoeilijkte het werk kortstondig, maar nadat die uit de weg was geruimd, ging de ploeg gewoon weer door met pijpen leggen onder de straat. Of dat niet gevaarlijk is? Een verkeersregelaar, in de stromende regen: “Hoort erbij hè!”

Hoewel de grootste heisa al rond het middaguur voorbij was, is de brandweer nog wel even zoet met alle omgevallen bomen en rondslingerende takken. “Wanneer alles is opgeruimd kan ik niet zeggen,” vertelt een woordvoerder, die tot dusver terugkijkt op een ‘ontzettend drukke, maar beheersbare’ dag.

“We gaan overleggen met de gemeente wat hun groendiensten kunnen betekenen en wat wij afhandelen. Een aantal dingen hebben minder prioriteit dan de andere, dus niet alles zal direct worden opgelost.”

Zwaarste zomerstorm ooit Storm Poly is door het KNMI betiteld als zeer zware storm, wat het geval is als een van de weerstations een uur lang windkracht 11 meet. Dit werd woensdagochtend tussen 08.00 en 09.00 uur in IJmuiden gemeten als uurgemiddelde. Het is de eerste zeer zware zomerstorm in Nederland ooit, en daarmee ook de zwaarste zomerstorm ooit gemeten. Ook werd de zwaarste windstoot ooit in Nederland (in de zomerperiode) in IJmuiden gemeten, van maar liefst 146 kilometer per uur. De naam van de storm, Poly, werd gegeven door Duitsland. Als een storm in ons land impact heeft en al een naam heeft gekregen in een ander land, neemt Nederland deze naam over.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: