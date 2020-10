Politieke deal over levenseinde doodziek kind

Beeld Getty Images

Minister De Jonge (Volksgezondheid) schrijft daarover dinsdagmiddag aan de Tweede Kamer: ‘Ik wil zorgen voor meer juridische waarborgen voor artsen die op grond van hun professionele norm overgaan tot levensbeëindigend handelen bij kinderen van één tot twaalf jaar.’

Artsen kunnen in Nederland bepaalde jonge patiënten helpen met sterven. Voor kinderen boven de twaalf jaar zijn daar nu regels voor, net als voor baby‘s tot één jaar. Voor de ‘tussengroep’, jonge kinderen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden en van wie vaststaat dat ze snel zullen overlijden, ontbreekt zo’n regeling.

Deze kinderen worden gezien als wilsonbekwaam en dan kan er dus geen sprake zijn van een euthanasieverzoek. Artsen mogen slechts palliatieve sedatie (medicijnen die het bewustzijn verlagen) geven of de patiënten laten versterven (geen eten en drinken meer geven tot de dood volgt); soms een langdurig proces.

Bij een groot deel van de artsen, ouders en een Kamermeerderheid - inclusief VVD en D66 - was er de wens om deze praktijk te veranderen. Het kabinet heeft het probleem in kaart laten brengen. Uit dat rapport blijkt dat er jaarlijks enkele gevallen zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden bij kinderen in deze leeftijdsgroep.

Begin vorige week tijdens het coalitieoverleg gooide het kabinet de knuppel in het hoenderhok. Toen heeft minister De Jonge (Volksgezondheid) volgens een ingewijde ‘het dilemma op tafel gelegd’ om ‘een open discussie te starten’ over een oplossing. Premier Rutte zou hem daarbij hebben gesteund. Die actie was naar verluidt tegen het zere been van de ChristenUnie.

Deal

Nu is er toch een deal. In nauw overleg met de beroepsgroepen en het openbaar ministerie (OM) zal De Jonge de uitwerking van een regeling ter hand nemen. De euthanasiewet hoeft er niet voor te worden aangepast, wat vooral de christelijke partijen in het kabinet ook niet wilden.

De nieuwe regeling zal van toepassing zijn op een kleine groep ongeneeslijk zieke kinderen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden en bij wie alle mogelijkheden van palliatieve zorg niet toereikend zijn om hun lijden te verlichten. Het gaat om kinderen waarvan verwacht wordt dat zij binnen afzienbare tijd zullen overlijden.

Donderdag spreekt de Tweede Kamer met het kabinet over medisch-ethische kwesties.