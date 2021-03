Politiek vindt weg naar Clubhouse: ‘Mensen willen graag meepraten’

Het logo van Clubhouse, de babbelapp die er nu nog alleen is voor iPhonegebruikers. Aan een Androidversie wordt gewerkt.

Het laagdrempelige en persoonlijke format van babbelapp Clubhouse leent zich fantastisch voor politieke gesprekken, zo blijkt uit de praktijk. Van Sylvana Simons die rechtstreeks vragen uit het ‘publiek’ beantwoordt tot nonchalante gesprekken om meer jongeren naar de stembus te krijgen: Clubhouse is het nieuwe podium ter voorbereiding op 17 maart.

“Maar als je niet stemt, kun je toch niet gaan klagen? Dan heb je zelf niet je kans gepakt om iets te veranderen,” zegt een van ruim driehonderd deelnemers op een donderdagavond in een ‘room’ op het relatief nieuwe sociale medium Clubhouse. De app biedt gebruikers digitale kamers (rooms) waarin iedereen gesprekken kan ­organiseren. Gebruikers kunnen zo’n kamer ‘binnenvallen’ en er meeluisteren of hun virtuele hand opsteken om mee te praten. Niets van wat er gezegd wordt wordt bewaard en gesprekken kunnen niet worden teruggeluisterd.

Politiek op instapniveau

Die laagdrempeligheid en het directe contact maakt de app een geschikt medium om op ongedwongen wijze over politiek te kunnen praten, aldus Titia Hoogendoorn. Zij maakt sinds 2019 Polititia, een podcast over politiek. Daar begon ze mee omdat ze niets wist van politiek en het onderwerp wilde bespreken op instapniveau. Inmiddels heeft Hoogendoorn, die eveneens illustreert en acteert, ook het boek Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen geschreven, in samenwerking met Nienke Schuitemaker.

“Er is een ontzettende behoefte om mee te praten over het onderwerp,” zegt Hoogendoorn. Na het RTL Verkiezingsdebat waren er allemaal aftertalks op Clubhouse. Honderden gebruikers, misschien wel duizenden voelden de behoefte na te praten. Van de couscousafwijzing door Geert Wilders tot teleur­stelling over PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen (die overigens niet aan het RTL-debat mocht meedoen): het kwam allemaal voorbij in de uren durende gesprekken.

“Mensen willen meepraten en niet alleen maar luisteren,” zegt Hoogendoorn. Ze modereerde woensdag op Clubhouse samen met Défano Holwijn Waarom jongeren stemmen. Die room was een initiatief van de gemeente Amsterdam. Het gesprek krijgt morgen een vervolg in de kamer Jongeren en politieke thema’s.

Niet louter zenden

Het doel is vooral niet alleen maar informatie op de aanwezigen af te vuren, zegt Roby Hormis van organisatiebureau Tosti Creative, dat de kamer voor de gemeente heeft opgezet. “Het is al verrekte moeilijk. Er is ontzettend veel informatie over de verkiezingen en veel is complex. Als je dan eindelijk hebt ontdekt wat je zelf relevant vindt, moet je ook nog eens ontdekken welke partij jouw belangen behartigt.”

De organisatoren willen niet louter zenden, maar dialogen op gang brengen, Dat lukt ze. Thema’s als racisme en corona worden uitvoerig besproken. Het schuurt in de kamer. Niet alle meningen zijn hetzelfde, maar er worden argumenten aangedragen om standpunten te verdedigen. Of er worden gevoelens uitgesproken. “Voor mij voelt dat niet zo, ik denk dat het wel helpt,” zegt een van de deelnemers als hij erop wordt gewezen dat een politieke partij hem niet aan een baan gaat helpen door het sollicitatiebeleid aan te pakken.

Vragen en stellingen

Clubhouse maakt indruk door de oprechte gesprekken die er relatief snel ontstaan. Daar maken ook politici gebruik van. Sylvana Simons sprong al vroeg op de trein en kreeg veel lof voor haar verschijning in de kamer Verkiezingen 2021 ,die begin februari werd gemodereerd door Massih Hutak en Chantelle Rodgers. Ook andere politici, zoals Sigrid Kaag, Kauthar Bouchallikht en Jesse Klaver gaan via de praat-app in op vragen en stellingen.

Dat de app een behoefte aan dialoog vult, staat buiten kijf – zeker nu er geen livebijeenkomsten in zaaltjes kunnen worden georganiseerd.

Jongeren en politieke thema’s: woensdag om 21.15 uur op Clubhouse.