Politiek is ‘dreigboeren’ beu: ‘Deze waanzin mag geen plaats hebben in Nederland’

Boeren voeren actie op een viaduct over de A35/A1 tegen de kabinetsaanpak van het stikstofprobleem. Beeld ANP

Ook VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans sprak zich uit tegen acties van radicale boeren. “Boos zijn mag. Woedend zijn ook. Maar de absolute grens is intimideren en bedreigen. Je zoekt politici niet op bij hun huis. En kinderen laat je er áltijd buiten.”

Alle perken te buiten

Beiden spraken zich uit nadat de leider van de radicale actiegroep Farmers Defence Force zaterdag in de Volkskrant had aangekondigd zich op te maken voor ‘kneiterharde’ acties nu de nieuwe stikstofplannen bekend zijn geworden. Het lot van de boeren is te vergelijken met dat van de Joden, zegt hij. En dus zullen ze voor niks terugdeinzen.

Volgens Paternotte gaat de voorman van Farmers Defence Force in het interview ‘alle perken te buiten’. “Hij wil de voedselvoorziening platleggen. Hij dreigt met nieuwe acties bij ministers thuis. En vergelijkt de situatie van de boeren met die van de Joden voor de Tweede Wereldoorlog.”

Paternotte stelt dat ‘deze waanzin, dit wangedrag van deze dreigboeren, geen plaats mag hebben in Nederland’. “In ons land gelden de regels van de rechtsstaat, niet het recht van de trekker!”

Ook CDA-Kamerlid Derk Boswijk, die over stikstof het woord voert, haalde fel uit naar de in zijn ogen ‘krankzinnige vergelijking’ met de Tweede Wereldoorlog. “Niets is te vergelijken met de Holocaust!” Volgens hem ‘moeten we ons realiseren dat de meeste boeren die ik ken walgen van deze vergelijking’. “Dit zorgt er alleen maar voor dat hun terechte zorgen ondersneeuwen door deze walgelijke uitspraken.’’

Bij voorvrouw van de Boer Burger Beweging Caroline van der Plas schoten de woorden van het radicale Farmers Defence Force eveneens in het verkeerde keelgat. “Ik ondersteun geen acties waar mensen thuis worden opgezocht en ook geen acties waar burgers voedsel wordt onthouden.”