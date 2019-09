Politiechef Haarlemmermeer beschuldigd van seksuele intimidatie

Beeld ANP

De politiebaas heeft zich, volgens een klokkenluidster, schuldig gemaakt aan aanranding en het online versturen van seksuele voorstellen. Dat meldt NRC.

De teamleider - die leiding geeft aan ruim 140 agenten - is afgelopen vrijdagavond door de leiding van de politie Noord-Holland gedwongen zijn mobiele telefoon en dienstwapen in te leveren. Onderzoekers van de politie gaan nu het telefoontoestel uitlezen.

De klokkenluidster voelde zich zo bedreigd dat ze op het bureau waar ze werkt niet meer alleen naar het toilet durfde, zo vertelde ze collega’s. Ze zit nu ziek thuis. De hoofdagente wil geen commentaar geven.

Het slachtoffer van de vermeende intimidatie is een hoofdagente die sinds maart onder zijn leiding werkt. Ze kwam van het politiebureau Hoefkade in Den Haag, waar ze werd weggepest. Ze kwam daar in moeilijkheden nadat ze misstanden had gemeld bij het team Veiligheid Integriteit en Klachten (VIK) in Den Haag.

Tweede chef

Het is de tweede teamleider binnen een week die door de politie naar huis wordt gestuurd naar aanleiding van een debat over discriminatie en seksisme binnen de politie. De Leidse politiechef Fatima Aboulouafa werd vorige week tijdelijk uit haar functie gezet. Haar kritische houding ten opzichte van machtsmisbruik, pesten en discriminatie binnen het korps heeft tot een ‘onwerkbare’ situatie geleid, meldde de politie na berichtgeving van NRC.