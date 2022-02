Politiebonden voeren actie: vanaf woensdag geen boetes voor lichte overtredingen

Agenten komen bijeen voor een cao-bijeenkomst in 2018. Beeld ANP

De bonden laten weten dat er nog wel bekeuringen worden uitgeschreven bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. Bij snelheidsovertredingen krijgen alleen nog de excessieve overtreders een boete. ‘Het streven is dat in alle andere gevallen wordt volstaan met een waarschuwing en het aanbieden van een speciale actiebon met daarop informatie over dit vakbondsprotest,’ laten de bonden ACP, ANPV, Equipe en NPB weten.

Teleurstelling

De vakbonden protesteren omdat het kabinet niet tegemoet wil komen aan hun eisen voor de nieuwe politie-cao. Ze zijn teleurgesteld over de uitkomst van het overleg afgelopen vrijdag met een afvaardiging van de regering. Daarin zouden er geen toezeggingen zijn gedaan over onder andere het inkomen van politiemensen en de capaciteit bij de korpsen. Zij kondigden aan met hardere acties te komen.

De politie voerde afgelopen zondag ook actie en legde vier uur lang het werk neer tijdens een coronademonstratie in Rotterdam. De aanstaane actie zou gevolgen kunnen hebben voor het handhaven van de coronaregels tijdens De nacht staat op, de actie waarbij nachtclubs tegen de regels in zaterdag hun deuren openen.