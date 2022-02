Politiebonden dreigen met staking tijdens carnaval en blokkade Binnenhof

Beeld ANP

De bonden voelen zich gedwongen de politieke druk op te voeren door een stapelprotest onder de naam ‘Van kwaad tot erger’. De komende weken zullen ze hun leden oproepen nog meer politiewerk te laten liggen. Dinsdag riepen de politievakbonden hun achterban al op om geen boetes meer uit te delen voor lichte overtredingen. Een dag later maakten ze bekend dat agenten komende vrijdagnacht tot en met maandagochtend niet optreden als horeca-instellingen in strijd met de coronamaatregelen openblijven.

De kersverse justitieminister Dilan Yeşilgöz (VVD) weigert volgens de bonden ‘snel afspraken met de politiebonden te maken over een cao die recht doet aan de loyaliteit waarmee de huidige medewerkers het korps draaiende houden tijdens jaren van ongekende overbelasting’. Yeşilgöz ontkent dat ze ‘tegenover de agenten’ is komen te staan, zo zei ze donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Komende weken volgen meer en hardere acties! Het #kabinet weigert snel afspraken met #politiebonden te maken over een #caopolitie die recht doet aan loyaliteit van politiemensen die afgelopen jaren het korps draaiende houden.

Persbericht: https://t.co/JAoXoSAN6J#politieinactie pic.twitter.com/moFLSioJzQ — Politieacties (@politieacties) 11 februari 2022

Maatschappelijke gevolgen

De vier politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB willen toezeggingen op het gebied van salarissen, politiecapaciteit, veiligheid en opleidingen. Yeşilgöz wil die nog niet geven en dat zorgt voor grote frustratie bij agenten. ‘De politiebonden zullen deze verwaarlozing van de belangen van de politiemensen beantwoorden met acties waardoor de huidige gezagsdragers in hun financiële en politieke belangen geraakt worden,’ schrijven de bonden in een verklaring.

Dat gebeurt zoveel mogelijk op publieksvriendelijke wijze, maar dat is volgens de bonden ‘niet lang vol te houden’. ‘Gezien de aard van het politiewerk hebben vakbondsacties op dat gebied al gauw maatschappelijke gevolgen, uiteenlopend van irritant en vervelend tot ernstig en zorgwekkend.’

Yeşilgöz onderstreept dat de politiek moet erkennen hoe groot de druk op de politie is. “Het raakt me als je ziet hoe hard ze werken voor onze veiligheid en hoeveel ellende en bagger ze over zich heen krijgen,” zei ze donderdag in de Tweede Kamer. Door de vele demonstraties van de laatste jaren is de werkdruk onder agenten toegenomen, erkent de minister. “Een ongelofelijk belangrijk grondrecht, daar doen we niets aan af. Maar het effect op de politieorganisatie doen we volgens mij ook niets aan af.”

Jammer, dat de #burgermeesters en voorzitter van het @Vberaad binnen enkele dagen hele epistels schrijven naar de plaatselijke horeca, niet de zelfde dadendrang tonen bij het steunen van @politieacties en de acties rondom het gevaarlijk grote capaciteitstekort. #langsteadem #CAO https://t.co/ktGMWg9aAx — ramon meijerink (@MeijerinkRamon) 10 februari 2022

Alleen ‘primaire politietaken’

Er staan voor de komende weken in totaal tien acties op het programma, zoals het niet ondersteunen en beschermen van deurwaarders, geen oproepingen van het Openbaar Ministerie uitreiken en het afzetten van één of meer (grote) verkeersknooppunten. Wanneer welke actie gaat plaatsvinden, kan een woordvoerder van het landelijk actiecentrum Politieacties nog niet aangeven.

Circa 80 procent van de politiemensen is lid van een van de vier politiebonden. De bonden willen dat deze medewerkers zich de komende weken voornamelijk bezighouden met primaire politietaken als noodhulp en dienstverlening aan burgers. Als sprake is van calamiteiten worden agenten dus wel geacht op te treden, aldus de bonden.

Cao-onderhandelingen

Bij vorige cao-onderhandelingen voerde de politie ook stevig actie. De bonden dreigden toen zelfs met de zwaarste acties ooit: een heel weekeinde alleen nog bij echte nood uitrukken. Dat ging op het laatste moment niet door, in september 2018 werd toch nog een akkoord gesloten.

Het korps telt 63.000 fulltimebanen, waarvan ongeveer 50.000 operationeel. De politie is naar eigen zeggen de grootste werkgever van Nederland. Minister Yeşilgöz waarschuwt dat de capaciteit van de politie misschien pas in 2025 op orde zal zijn.