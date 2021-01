Politiebond vreest ‘nog dagen of weken’ onrust na rellen door hele land

Relschoppers en politie op het Museumplein. Beeld ANP

“Ik hoop dat het eenmalig was, maar ik ben bang dat het een voorbode is geweest voor de komende dagen en weken,” zei Koen Simmers over de rellen. “De politie is daar goed op voorbereid, maar ik hoop dat het niet nodig is.”

De politie had er rekening mee gehouden dat het zondag onrustig kon worden. “Daarom was er zoveel ME op de been in Amsterdam en Eindhoven.” Volgens Simmers werden in Eindhoven ME’ers aangevallen met messen en bekogeld.

Simmers deed een oproep om de avondklok na te leven. “Het is niet voor niets. Val de politie niet aan, wij kunnen er ook niets aan doen dat deze regels er zijn. Het is niet normaal dat je politiemensen met dodelijke wapens aanvalt.”

Rellen

Zaterdag ging het fout in Urk toen tientallen jongeren de straat opgingen en in honderd auto’s luid toeterend over het haventerrein reden. Ook werd die avond een coronateststraat in brand gestoken. Na uit de hand gelopen demonstraties zondagmiddag in Amsterdam en Eindhoven, gingen ook elders in het land demonstranten de straat op. Onder andere in Den Haag, Tilburg, Venlo, Enschede, Helmond en Roermond protesteerden mensen zondagavond tegen de avondklok. De betogingen liepen vrijwel overal uit op rellen.

In het centrum van Enschede kwamen meer dan honderd mensen samen. Relschoppers probeerden daar onder meer ramen van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) in te gooien. Dat is volgens een woordvoerder niet gelukt, maar ze noemt het ‘verschrikkelijk’ dat het ziekenhuis doelwit werd. “Juist de mensen die zich zo hard hebben ingezet tijdens deze coronacrisis.”

Ziekenhuis in #Enschede aangevallen!

Niet te geloven!! pic.twitter.com/1Iik3tjpMV — Peter de Langen (@PeterLangenAfrt) 24 januari 2021

De politie in Limburg kreeg steun van de Koninklijke Marechaussee in Venlo, Stein en Roermond. In Venlo raakte een agent gewond toen relschoppers een steen door de ruit van een politieauto gooiden. In Roermond probeerden relschoppers vergeefs in te breken in een winkelcentrum door met winkelwagentjes op de glazen pui te beuken. Op meerdere plekken werd vuurwerk afgestoken en werden dingen vernield.

Noodbevel

In onder meer Tilburg en in Almelo werd zondagavond een noodbevel afgekondigd. Dat geeft de politie extra bevoegdheden om ervoor te zorgen dat mensen niet op straat zijn. In Tilburg reden mensen luid toeterend rond in auto’s na een oproep via social media om te protesteren tegen de avondklok. Volgens de politie werd veel vuurwerk afgestoken.

Ook in Breda en Oosterhout was het onrustig. In de Bredase wijk Tuinzigt richtten relschoppers volgens de politie vernielingen aan. De ME en politie kwamen in actie en ook hier werd een noodbevel door de burgemeester uitgevaardigd.

Vuurwerk

In de Haagse Schilderswijk verzamelde zich al enige tijd voor het ingaan van de avondklok een groep, vooral jongeren. Er werd vuurwerk afgestoken en naar voorbijgangers en agenten gegooid. Een politiewoordvoerder schatte het aantal mensen dat voor onrust zorgde op ongeveer honderd.

Onrustig op Hobbemastraat in Haagse Schilderswijk. Vuur gesticht op straat pic.twitter.com/dLDhNjm3dk — Sander K. (@sanderknura) 24 januari 2021

In Helmond zorgde een groep van zo’n vijftig personen volgens de politie voor ongeregeldheden in en rondom de binnenstad. Ze gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Daarop werd de ME ingezet om de relschoppers weg te jagen. In Apeldoorn werd vuurwerk naar politiemensen gegooid en richtten relschoppers vernielingen aan.