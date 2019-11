Politiebewaking Bijenkorf Rotterdam na tip over plunderplan

Beeld ANP

“Wij hadden daar inderdaad signalen van doorgekregen, dus daar hebben we naar gehandeld,” aldus een politiewoordvoerder.

Om hoeveel jongeren het zou gaan, is nog onduidelijk. Er zijn geen aanhoudingen verricht, zegt de politie. Tot een plundering is het niet gekomen.

Uit voorzorg werd een aantal maatregelen genomen. Zo ging de ingang naar de Bijenkorf in de Koopgoot vervroegd dicht.

Afgelopen weken waren er meerdere plunderingen bij JD Sports, onder meer op de locatie in Brussel en Amsterdam. Dat gebeurde nadat een medewerker van de winkel in het Belgische Luik racistische uitlatingen zou hebben gedaan. Zij is inmiddels opgepakt.

Jongeren bestormden vervolgens meerdere filialen van de sportwinkel. Online zouden berichten rondgaan om ook andere winkels te plunderen.