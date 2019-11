Politieagenten krijgen stroomstootwapen, kabinet stelt 25 miljoen beschikbaar

Beeld ANP

De nieuwe uitrusting was al langer een wens van korpschef Erik Akerboom. Ook minister Ferd Grapperhaus ‘raakte overtuigd’ dat het wapen er moet komen. Volgens hem gaat het om een nuttig middel dat tussen de wapenstok en de politiehond in zit. “Het is in proportie een goed middel,” zei hij eerder in een debat met de Tweede Kamer.

Politieteams in Rotterdam, Zwolle en Amersfoort hebben al met het wapen geëxperimenteerd. Hoewel er bij onderzoek gezondheidsrisico’s naar voren kwamen, wil de minister het toch voor veel agenten. De risico’s noemde hij eerder te overzien. Het gaat om ‘verwaarloosbare’ risico’s.

Korpschef Akerboom zette in op het middel na incidenten, recent nog toen een agent bewusteloos werd geslagen door iemand die in een trouwstoet meereed.

VVD-Tweede Kamerlid Dilan Yeşilgöz is verguld met het nieuws. “De VVD pleit al jaren voor het inzetten van tasers. Dit voorjaar nog hebben we als VVD 5 miljoen euro vrijgemaakt voor stroomstootwapens en nu komt er nog eens 25 miljoen. De politie houdt ons veilig en wij moeten hén veilig houden. Dus stuur je die mannen en vrouwen zo goed mogelijk voorbereid op pad. Een taser in de basisuitrusting is hard nodig.”