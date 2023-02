Politie: zo’n 500 verdachten uit Amsterdam en Utrecht plegen plofkraken

De schade na een plofkraak in de Kinkerstraat. Beeld Joris van Gennip

De verdachten werken volgens de politie in wisselende samenstelling; soms worden ze opgepakt of krijgen een ongeluk tijdens hun vlucht in snelle auto’s. Ze hebben hun werkterrein vermoedelijk naar het buitenland verlegd omdat Nederlandse banken maatregelen hebben genomen om het opblazen van pinautomaten zinloos te maken. Zo sloegen Nederlandse plofkrakers vorig jaar in Duitsland bijna 450 keer toe, tegenover 15 keer in Nederland.

De Nederlandse politie zit er bovenop, omdat de verdachten explosieven gebruiken die vaak thuis of in garageboxen in elkaar worden geknutseld en opgeslagen, met alle risico’s voor de omgeving. Bovendien rijden de plofkrakers met zeer hoge snelheid om de politie te snel af te zijn.

Ernstige schade

De plofkraken zorgen ook voor ernstige schade aan omliggende woningen en kunnen bewoners in gevaar brengen. “We zien dat het gestolen geld ook geïnvesteerd wordt in andere vormen van criminaliteit, zoals drugshandel. De aandacht voor deze groep plofkrakers mag daarom niet verslappen,” aldus een woordvoerder van de politie.

De Duitse politie maakte donderdag bekend dat in Nederland negen verdachten van plofkraken in Zuid-Duitsland zijn opgepakt. Tegen nog eens drie is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. De verdachten zijn volgens de Duitse politie en justitie verantwoordelijk voor ruim vijftig plofkraken in Beieren, Baden-Württemberg en Thüringen.

De mannen van Nederlandse, Marokkaanse, Afghaanse, Turkse en Roemeense afkomst van 25 tot 41 jaar wisten 5,2 miljoen euro buit te maken. Daarbij richtten zij voor 6,5 miljoen euro schade aan. De verdachten komen uit onder meer Roermond, Echt, Utrecht, Amersfoort en Soesterberg.

Uitvalsbasis was een garagebedrijf in Roermond, waar de politie maandag een inval deed en explosieven ontdekte. Duitsland heeft om overlevering van de verdachten gevraagd. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

