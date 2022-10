Politie ziet veel meer aanslagen met explosieven: ‘Vuurwerk wordt gebruikt als bedreiging’

De Primera winkel aan het Beukenplein was in juli doelwit van een plofkraak. Beeld Michel van Bergen

Ook in de rest van het land is een toename van zulke aanslagen. “De explosies worden ingezet in allerlei conflicten. Het kan om drugs gaan, maar we hebben ook een voorbeeld van iemand die geweigerd was bij een horecazaak. Vuurwerk wordt dan gebruikt als bedreiging.”

In de uitzending werden onder meer beelden getoond van recente explosies bij Amsterdamse zaken. Het gaat om een tabakszaak op de Bilderdijkstraat, Café in the City op het Kleine-Gartmanplantsoen en El Punto Latino in de Lange Leidsedwarsstraat. Door het delen van de beelden hoopt de politie de daders op het spoor te komen.

De politie denkt dat de aanslagen met zwaar vuurwerk worden gepleegd om iemand rechtstreeks af te persen of een ondernemer indirect schade toe te brengen, door ervoor te zorgen dat een onderneming lange of korte tijd gesloten wordt. “Dat hebben we bijvoorbeeld gezien bij The Harbour Club en Café in the City in Amsterdam.”

Zware criminelen

De politie vermoedt dat er zware criminelen achter de explosies zitten. “Intimideren met dit soort explosieven is een verdienmodel geworden voor zulke zware criminelen,” aldus Slot. De daders die de politie aanhoudt, zijn echter veelal jonge mensen. Zij steken in ruil voor geld of drugs het zware vuurwerk af. “Dat is niet alleen levensgevaarlijk voor hen, maar het kan ook betekenen dat de schade van de horecazaken wordt verhaald op de jonge dader of op zijn ouders.”

Bij een tabakszaak op de Bilderdijkstraat lieten twee mannen op donderdagochtend 4 augustus een explosief ontploffen.

In de nacht van 7 op 8 augustus plaatsten twee mannen een explosief bij de deur van Café in the City aan het Kleine-Gartmanplantsoen, vlak bij het Leidseplein. Ze werden die nacht afgezet door een taxi.

Op zaterdagochtend 10 september plaatste een man op een rode scooter bij café El Punto Latino aan de Lange Leidsedwarsstraat een explosief in de deur. Nadat de deur werd opgeblazen, vluchtte hij op de scooter. Een pakketbezorger die in de buurt stond, liep gehoorschade op.

