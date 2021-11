Politie ziet explosie Liverpool als terroristisch incident

Een politiebus staat geparkeerd voor een huis dat door de politie in Liverpool doorzocht wordt. Beeld Getty Images

De politie heeft bekendgemaakt dat de passagier op ongeveer 10 minuten rijden vanaf het ziekenhuis werd opgepikt door een taxi. Het is niet bekend waarom hij naar het ziekenhuis wilde gaan en waardoor het zelfgemaakte explosief afging. Britse media meldden dat de man een grote oorlogsherdenking in Liverpool als bestemming had opgegeven, maar volgens de politie is er voor zover bekend geen link met dat evenement.

De identiteit van man is vermoedelijk achterhaald, maar moet nog worden bevestigd. In verband met het onderzoek zijn in Liverpool vier mannen opgepakt. Zij worden verhoord door de antiterreureenheid van de politie. Het is niet duidelijk of en op welke manier zij betrokken zijn geweest bij de explosie. Bij zoekacties op verschillende locaties zijn volgens de politie “belangrijke voorwerpen” gevonden.

De chauffeur moest vanwege wegblokkades omrijden. Zijn taxi stond op een gegeven moment stil bij het Liverpool Women’s Hospital. De chauffeur, die twijfels had over de intenties van zijn passagier, sprong volgens Britse media uit zijn auto en deed deze op slot vlak voordat de man een bom liet afgaan en daarmee zichzelf en de taxi opblies. De bestuurder liep lichte verwondingen op, de passagier kwam om het leven.

Inlichtingendienst

Het is niet bekend wat het motief was. Britse media melden dat de inlichtingendienst MI5 ook bij het onderzoek betrokken is. De politie deed eerst geen uitspraken over de daad, maar liet wel de antiterreurpolitie komen om de zaak te onderzoeken. De omstandigheden waarin de explosie plaatsvond, waren verdacht, aldus de politie van Liverpool.

De burgermeester van Liverpool Joanne Anderson looft de chauffeur voor zijn “heldhaftige inspanningen”. Daarmee is “iets voorkomen dat een absoluut verschrikkelijke ramp in het ziekenhuis had kunnen zijn,” aldus Anderson in een radioprogramma van BBC. De Britse premier Boris Johnson zei dat hij vanwege het lopende onderzoek weinig kon zeggen, maar vertelde ook dat het erop leek dat chauffeur “ongelooflijk veel moed” had getoond.

