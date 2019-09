Politie wil 445 man extra tegen drugsmaffia

Een agent van de Dienst Speciale Interventies. Beeld ANP

Dat staat in voorlopige plannen van justitie en politie waarover minister Ferd Grapperhaus (Justitie) zich momenteel buigt.

Volgens de politie moeten er op korte termijn honderd ervaren rechercheurs, financieel specialisten en misdaadanalisten worden vrijgemaakt in de strijd tegen de zware georganiseerde misdaad. Uiteindelijk moet de mankracht bij de politie worden uitgebreid met 445 voltijdbanen. Zij gaan werken in tien teams, samen met onder meer de fiscus, douane en Fiod.

Het plan is een reactie op de moord op advocaat Derk Wiersum. Die werd mogelijk geliquideerd omdat hij Nabil B. bijstond, de kroongetuige in het liquidatieproces tegen de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi.

Volgens de politie moet er meer slagkracht en financiële experts worden ingezet tegen zulke drugsmaffia, zo staat in het conceptontwerp. Nu nog ontbreekt het aan middelen en tijd om criminele kopstukken op te sporen.

Zo moet er ook een beter beeld worden gevormd van de misdaad in Zuid-Amerika, waar jaarlijks vele duizenden kilo’s cocaïne richting onze haven worden verscheept. De politie wil meer informatie uit die regio om sneller op ontwikkelingen en dreigingen te kunnen inspelen.

100 miljoen

Het nieuwe team zal in eerste instantie 100 miljoen euro op jaarbasis kosten. Later kan dat oplopen tot 300 miljoen. Justitie en politie zijn nog met Grapperhaus in onderhandeling, bevestigen betrokkenen in Den Haag. Als er echter geen extra geld komt, dan gaat het plan ten koste van capaciteit in andere teams, vrezen politiebonden.

Om de drugsmaffia effectiever aan te pakken, bekijkt het ministerie van Justitie ook of er meer gegevens moeten kunnen worden uitgewisseld met bijvoorbeeld de Belastingdienst. Grapperhaus heeft bovendien al aangekondigd het tipgeld in grote zaken te willen opkrikken tot enkele miljoenen euro’s.

Politievakbond NPB droeg de basis van het plan aan na gesprekken met rechercheurs. “De politie moet een lange adem worden gegund om drugsnetwerken te ontmaskeren, uit te kleden en te vervolgen,” zegt voorzitter Jan Struijs.

Minister Grapperhaus wil nu nog niet reageren, hij zegt de Tweede Kamer binnen enkele weken te zullen informeren over zijn verdere plannen.