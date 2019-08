Politie voert strijd tegen asociaal gedrag in het verkeer op

Bumperkleven staat steevast in de top van ergernissen in het verkeer. Beeld ANP XTRA

Om de pakkans te vergroten, wil de politie actiever handhaven. “De verkeerspolitie kan het niet alleen, er ligt ook een taak voor alle andere agenten, zegt Paul Broer, plaatsvervangend portefeuillehouder verkeer van de landelijke politie en hoofd infrastructuur bij de politie Den Haag. “Alle politiemensen op straat en in de wijk moeten ingrijpen als ze in het verkeer asociaal gedrag waarnemen.” Dat zit nu nog niet altijd bij iedereen in het systeem, zegt Broer. “We kunnen daar nog een slag maken.”

De politie maakt zich ernstig zorgen over het toenemende asociale gedrag op de weg. In vijf jaar tijd verdubbelde het aantal gemelde verkeersruzies van 3140 in 2013 naar 6340 vorig jaar, bleek dit voorjaar uit door EenVandaag opgevraagde cijfers.

Slimme tech

Tegelijk neemt het geweld tegen politieambtenaren in het verkeer hand over hand toe: dienders kregen hier vorig jaar 824 maal mee te maken, 300 keer meer dan in 2017. Ook de honderden weginspecteurs van Rijkswaterstaat krijgen steeds vaker met agressie en geweld te maken. RWS-directeur Michèle Blom sloeg vorige maand daarover alarm in De Telegraaf.

Het aantal verkeersdoden stijgt ondertussen weer na decennia van dalingen. Vorig jaar kwamen er 678 mensen om, een toename van ruim 10 procent. Broer beklemtoont dat asociaal gedrag niet alleen op de belangrijke verkeersaders plaatsvindt. “Verkeershufters vind je ook gewoon in de wijken en bij jou in de straat.”

De verkeerspolitie hoopt daarnaast meer gebruik te maken van slimme technologie. Zo loopt momenteel een proef met mono-camera’s, die kunnen zien of automobilisten een smartphone vasthouden tijdens het rijden. “We hoeven overtreders dan niet meer aan de kant te zetten, waardoor agenten meer tijd hebben voor andere overtredingen.”

Ik-cultuur

Volgens de politie komt de verhuftering door verruwing en het ontstaan van een ik-cultuur, mede door sociale media. “Hoe mensen zich op de weg gedragen is een uitvergroting van ons gedrag in het dagelijks leven. Het verkeer is een samenspel, je moet elkaar iets gunnen.”

Duidelijk is dat veel Nederlanders zich rot ergeren aan het asociale gedrag van veel medeweggebruikers. Eén op de acht automobilisten zegt bij een verkeersruzie betrokken te zijn geweest, aldus een onderzoek onder 23.000 automobilisten. In enquêtes onder automobilisten naar verkeersergernissen staan agressief rijgedrag, bumperkleven, te laat invoegen en veel te hard rijden steevast bovenaan.