Politie verspreidt naam en foto verdachte schietpartij Zwijndrecht

De politie, de ambulancedienst en het Mobiel Medisch Team zijn massaal ter plaatse. Beeld ANP / Jeffrey Groeneweg

Op de site van de politie is ook een foto van de verdachte gepubliceerd. De politie noemt hem vuurwapengevaarlijk.

De schietpartij gebeurde zaterdagmiddag even voor tweeën op een parkeerplaats bij winkelcentrum Walburg aan Hof van Holland in Zwijndrecht. De moeder overleed door de schietpartij, haar dochter is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie maakte melding van één dader, die er met een auto vandoor is gegaan en nog niet is opgepakt.

Meerdere mensen getuige

Alle locaties waar hij zou kunnen verblijven en connecties die hij heeft worden nagelopen. De politie heeft onder meer gepost op de uitvalswegen rondom het winkelcentrum. Verder is de politie op zoek naar zoveel mogelijk informatie die kan leiden tot de aanhouding van de man.

In het winkelcentrum was het druk toen de schietpartij plaatsvond. Of het ook druk was op de parkeerplaats, is niet duidelijk. Er stonden tientallen auto’s. Volgens de politiewoordvoerder waren meerdere mensen getuige van de schietpartij.

De politie roept mensen zondag op de man, die ook bekend staat onder de bijnaam Lucky, niet zelf te benaderen maar meteen 112 te bellen.

Ruzie

De aanleiding van de schietpartij is mogelijk een conflict in de relationele sfeer, meldt een persvoorlichter van de politie. De slachtoffers en de dader kenden elkaar, maar een woordvoerder kan verder niets zeggen over hun relatie.

Moeder en dochter zouden het winkelcentrum uit zijn gelopen toen een man hen beschoot - vermoedelijk ging daar eerst een ruzie aan vooraf. Daarna reed de dader weg in een auto.

Grote impact

Burgemeester van Zwijndrecht Hein van der Loo liet weten dat het schietincident een grote impact heeft gemaakt op de bezoekers die daar waren. “Een dodelijk schietincident, op klaarlichte dag, een drukke zaterdagmiddag bij winkelcentrum Walburg met veel winkelend publiek. Nogal wat mensen zijn als omstander getuige geweest van het incident,” aldus de burgemeester.

De burgemeester zegt verder dat mensen in de Zuid-Hollandse plaats ‘ongelooflijk geschrokken’ zijn door de gebeurtenis. “Mijn gedachten zijn allereerst bij de slachtoffers en hun familie,” zegt Van der Loo.