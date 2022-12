Politie verdeeld over aanpak mogelijke voetbalrellen na halve finale Marokko tegen Frankrijk

Mercatorplein na afloop van de WK wedstrijd Marokko - Spanje. Beeld Joris van Gennip

Vakbond ACP ziet graag dat er sneller wordt ingegrepen, met traangas en waterkanonnen. Maar veel agenten op straat, gesteund door hun korpsleiding, gaan liever het gesprek aan. Zij vinden de opstelling van de vakbond ‘stemmingmakend’.

Tot nu toe braken na elke WK-wedstrijd van Marokko relletjes uit in de vier grote steden. De politie herkent inmiddels een patroon: het begint feestelijk, met de grote meerderheid die echt blij is en uitbundig feest viert. Na een tijdje zoekt een klein deel de confrontatie op met de politie. De Mobiele Eenheid grijpt vervolgens kort in en veegt waar nodig een straat leeg. Daarna keert de rust snel terug.

Hoewel de rellen meestal niet lang duren, is de impact groot volgens de politie. Agenten krijgen stenen en zwaar vuurwerk om de oren, met soms gehoorproblemen tot gevolg. “Het is wel echt heftig, hoor,” benadrukt teamchef Robert Woud van de eenheid Midden-Nederland. Hij stond er een aantal keer tussen. “Vanmorgen zei een collega nog dat dit een van zijn heftigste inzetten was van afgelopen jaren.”

‘Alle beschikbare middelen’

Die geluiden hebben ook politievakbond ACP bereikt. Mede daarom pleit woordvoerder Maarten Brink voor harder ingrijpen als het woensdagavond ernstig uit de hand loopt na de halve finale Marokko-Frankrijk. Met ‘alle beschikbare middelen’, vindt hij. Inclusief traangas en waterkanonnen. “We staan er als vakbond natuurlijk voor dat alles in goede vrede gaat en steunen het beleid met de buurtvaders. Maar als het ontwrichtend gaat werken, moet er harder kunnen worden ingegrepen door het bevoegd gezag.” Vooral als er gegooid wordt met zwaar vuurwerk, ‘explosieven’, zoals Brink het noemt. De enorme knallen kunnen ondanks goede oordoppen voor blijvende gehoorproblemen zorgen bij agenten.

Woud baalt ervan dat de ACP zo hoog van de toren blaast, terwijl hij en zijn collega’s niet zijn gevraagd naar hun ervaringen. ‘Waterwerpers en traangas is de ultieme manier om het nog verder te laten escaleren,’ stelt hij in een veel gedeeld bericht op LinkedIn. ‘Zouden jullie dus alsjeblieft jullie goedbedoelde adviezen voor je willen houden, want ik heb hier last van.’ Hij noemt het ‘stemmingmakend en polariserend’.

Vergelijkbaar met andere voetbalrellen

Hoewel de situatie anders is, ziet Woud niet veel verschil met ‘reguliere’ supportersproblemen. “Geweld met geweld bestrijden, daar geloof ik niet zo in,” stelt de teamchef. Hij vreest dat alleen al vooraf roepen dat er hard moet worden ingegrepen het wantrouwen tegen de politie aanwakkert. “Dit kan heel bevestigend werken. Als in: zie je wel, tegen ons willen ze heftiger inzetten.”

De korpsleiding staat er hetzelfde in. “Om nou vooruit te lopen op de inzet van een waterkanon is een brug te ver,” zegt woordvoerder Helma Huizing. “Ter plekke wordt, gezamenlijk met de lokale driehoek (de gemeente en het Openbaar Ministerie, red.) gekeken wat er nodig is.” In eerste instantie wordt vastgehouden aan de buurtvaders en -moeders, die de-escalerend werk verrichten. En er is geleerd van eerdere avonden. Zo wordt vanavond in Utrecht het ‘verkeersplan’ veranderd.

Veiligheidsrisicogebied

In Amsterdam hebben de burgemeester, politiechef en het Openbaar Ministerie de Molukkenstraat in Oost en Tussen Meer in Nieuw-West woensdagavond aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Bij eerdere wedstrijden van Marokko gold dit al voor het Mercatorplein en Plein ’40-’45. In de aangewezen gebieden kan iedereen door de politie gefouilleerd worden, bijvoorbeeld op het bezit van vuurwerk.

Volgens de Driehoek is er woensdag wel ruimte voor spontane feesten als Marokko wint. Een goed resultaat ‘mag uiteraard uitbundig gevierd worden’. Daarvoor zal de politie samenwerken met jongerenwerkers, straatcoaches en buurtvaders en -moeders. “We hopen dat we nergens hoeven in te grijpen. We willen alle fans, verzoeken zich te gedragen en er een mooie avond van te maken,” aldus een woordvoerder van politie Amsterdam.

In de grote steden zijn vanavond honderden agenten op de been, wat een flinke belasting is voor de politieroosters, aldus Huizing. Zeker in de periode met de jaarwisseling voor de deur - traditioneel een tijd waarin veel ME nodig is - betekent dit dat bijvoorbeeld aangiftes langer blijven liggen en agenten minder zichtbaar zijn in de wijken, waarschuwt ze.