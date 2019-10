Politie: ‘Superkartel met Ridouan Taghi beheerst de cokemarkt’

De voortvluchtige Ridouan Taghi maakt volgens de politie deel uit van een superkartel dat samen met kopstukken uit de Italiaanse, Ierse en Bosnische maffia vanuit Dubai een groot gedeelte van de Europese cocaïnehandel in handen zou hebben.

Dat blijkt uit politiestukken. De stukken, waarvan de authenticiteit is bevestigd, maken deel uit van een onderzoek naar familieleden van de machtige Edin G. uit Bosnië en Herzegovina. Volgens de Amerikaanse opsporingsdienst DEA is Edin G. één van de vijftig grootste drugshandelaren ter wereld.

Uit de stukken, die uitlekten via Bosnische media, blijkt dat het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland in augustus 2018 informatie heeft ontvangen van de DEA over dit vermeende Europese superkartel. Het OM is een groot witwasonderzoek gestart naar Edins neef Mirza G. en zijn vrouw en heeft voor miljoenen beslag gelegd op bankrekeningen en panden in Breda.

Internationaal netwerk

Naast Taghi en Edin G. zouden ook kopstukken van de Italiaanse en Ierse onderwereld samenwerken in de drugshandel. Ook Taghi’s veronderstelde criminele partner Rico R., bijgenaamd Rico de Chileen en de voor verschillende liquidaties tot levenslang veroordeelde ‘Noffel’ worden door de DEA tot dit netwerk gerekend.

Het netwerk zou opereren vanuit Dubai. De politie schat in de documenten dat er jaarlijks 100.000 kilo cocaïne naar de haven van Rotterdam wordt gesmokkeld. Dit netwerk zou een derde daarvan voor zijn rekening nemen. In 2018 werd in de Rotterdamse haven ruim 19.000 kilo cocaïne in beslag genomen.

Ridouan Taghi. Beeld Politie

Uit de verstrekte Amerikaanse informatie blijkt dat in 2017 ruim 14 ton cocaïne is onderschept die de politie koppelt aan Edin G., waaronder 5300 kilo uit Medellín (Colombia) in de haven van Antwerpen ter waarde van 200 miljoen euro (13 oktober 2017). De eindbestemming was een fruithandel in Barendrecht. Andere onderschepte cokezendingen zijn een partij van 928 kilo tussen teakhout uit Ecuador, 2045 kilo in een lading aspergeblikjes op weg naar Nederland en 5883 kilo tussen de bananen uit Medellín in Algeciras, Spanje.

Verblijftplaats

Onlangs maakte het OM bekend dat de voortvluchtige Ridouan Taghi hoogstwaarschijnlijk in Dubai verblijft. Hij wordt gezocht vanwege verschillende onderwereldmoorden. Ook Edin G. en de kopstukken van de Italiaanse en Ierse maffia zouden zich in Dubai ophouden. De advocaten van deze personen zeggen in een reactie dat er geen aanklachten tegen hun cliënten liggen op het gebied van drugshandel.