Politie: ‘Sta demonstraties voorlopig niet meer toe’

Demonstranten en politie op het Museumplein. Beeld ANP

De oproep heeft als doel om te voorkomen dat relschoppers de demonstraties kapen en de confrontatie zoeken met de politie, zoals afgelopen weekend gebeurde.

Demonstreren is een grondrecht, maar volgens plaatsvervangend politiechef en hoofd operatiën Willem Woelders moet er na de rellen van zondag door de burgemeesters echt serieus gekeken worden of dat in deze coronacrisis moet gelden. “Je kunt demonstraties ook tijdelijk verbieden, zeker als daarvoor een medische noodzaak is. Ik hoop echt dat burgemeesters daar serieus naar willen kijken. Die bijeenkomsten vragen een enorme politie-inzet waardoor we andere dingen niet kunnen doen, zoals het handhaven van de avondklok.”

Zondag liepen twee demonstraties in Amsterdam en Eindhoven uit de hand. De rellen sloegen later over naar andere dorpen en steden. “Er waren ongetwijfeld mensen die oprecht wilden demonstreren. Maar wij zagen ook een grote groep die misbruik wilde maken van de gelegenheid. Zeker later op de avond waren er alleen nog groepen die heftig geweld tegen de politie gebruikten. Dat had niets meer te maken met demonstreren.”

Al verboden

De demonstraties in Amsterdam en Eindhoven waren overigens al door de burgemeesters verboden, maar de demonstranten kwamen toch. Volgens Woelders moet nu heel duidelijk worden gemaakt dat het nergens in het land kan. “Als je dat op voorhand helder hebt, dan kunnen wij daarop aan de voorkant beter anticiperen. Iedereen weet dan dat ze niet op massale bijeenkomsten mogen zijn. Dus wie toch afreist naar een plek, krijgt met de politie te maken. Daarmee kunnen we beter voorkomen dat de situatie uit de hand loopt.”

Het voorkomt volgens Woelders ook dat agenten van hun andere taken moeten worden afgehaald. Zo konden er zondag veel minder agenten worden ingezet om de avondklok te handhaven. Ze moesten bijspringen in de brandhaarden om de orde te handhaven.

Nieuwe protesten

Op sociale media gaan diverse oproepen rond om maandagavond opnieuw te protesteren tegen de avondklok, onder meer in Amsterdam, Leeuwarden, Apeldoorn en Utrecht. De politie houdt alle oproepen in de gaten om in te schatten waar extra inzet nodig is. Facebook zegt de oproepen die aanzetten tot geweld te verwijderen.

Oproepen tot protest is geen strafbaar feit, maar oproepen tot geweld wel. De politie zegt alle berichten die rondgaan op sociale media te volgen. Dat geldt ook voor de berichten waarin niet expliciet wordt aangezet tot geweld.

Veel bezorgde inwoners willen de politie tippen over mogelijk op handen zijnde rellen. De politie wordt overspoeld met telefoontjes, maar adviseert meldingen via internet te doen. “Houd de lijnen vrij voor degene die het echt nodig hebben,” is de oproep.