Politie sluit onderzoek Arjen Kamphuis: ‘Het was een kajak-ongeluk’

Dat meldt de Noorse politie vrijdagochtend in een persverklaring. Kamphuis verdween een jaar geleden tijdens een trip in Noorwegen. Een grote zoektocht kwam op gang, waarbij ook hackersvrienden en de Nederlandse politie betrokken waren. Allerlei complottheorieën deden de ronde, mede door Kamphuis eerdere kritiek op geheime diensten en zijn contact met Julian Assange.

Grote vraag was steeds: hoe kan het dat Kamphuis’ telefoon op 30 augustus - tien dagen na de vermissing - nog contact maakte met een zendmast in het zuiden van het land? Daarop heeft de Noorse politie nu een antwoord, meldt politiechef Bjarte Walla: “De telefoon, een computer en andere spullen zijn gevonden door twee vrachtwagenchauffeurs die aan het vissen waren op dezelfde plek waar de kajak gevonden werd. Zij namen de spullen mee zuidwaarts richting Stavanger, en passeerden toen de zendmasten van de telefoon.” De politie heeft na verhoor van de chauffeurs geen enkel vermoeden dat de Oost-Europese truckers die Kamphuis’ spullen meenamen ook iets te maken hebben met diens verdwijning.

Ongeluk

Daarom wordt uitgegaan van het scenario van het kajak-ongeluk. Waarschijnlijk op de avond van 20 augustus kreeg Kamphuis een ongeluk tijdens een tocht iets ten noorden van Rognan, in het noorden van het land. Op beveiligingscamera's van een bedrijf in de buurt is een kajak te zien die lijkt op die van Kamphuis. De witte kajak werd later ook gevonden, net als andere persoonlijke bezittingen. Het ongeluk-scenario veranderde toen Kamphuis sim-kaart contact maakte met telefoontorens in het zuiden van Noorwegen tien dagen later. Maar dat zou dus verklaard worden door de vrachtwagenchauffeurs die de spullen meenamen. De politie vreest dat het lichaam van Kamphuis niet meer gevonden wordt.