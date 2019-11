Politie slaat alarm over uitwassen lachgas

Beeld ANP

Ook laten steeds meer drugscriminelen zich in met de handel in het verdovende goedje omdat de winsten enorm zijn. ‘De eerste meldingen van ripdeals zijn al binnen.’

De klap moet enorm zijn geweest, afgaande op de foto’s van een ongeluk aan de Theemsweg vorige week donderdag in Amsterdam. Te zien is een blauwe auto die zich om een boom heeft gewrongen. De 24-jarige taxi-chauffeur die de auto bestuurde was op slag dood. Zijn 20-jarige bijrijder raakte ernstig gewond.

In de auto deed de politie een opmerkelijke vondst; een fles gevuld met lachgas. Niet duidelijk is of de bestuurder het verdovende goedje had gebruikt en daardoor mogelijk de macht over het stuur kwijt raakte. Maar dat de fles in de auto werd gevonden, is voor de politie alarmerend genoeg.

Het is namelijk niet de eerste keer dat er lachgas in een auto wordt aangetroffen. Deze zomer maakte de politie een indicatieve inventarisatie en wat bleek; er waren alleen al tot juli 960 meldingen van lachgas in het verkeer. Drie jaar geleden waren dat er nog 60, kregen agenten gisteren te zien op een congres over lachgas.

Verrast

Dat lachgas zo snel een vlucht zou nemen, heeft hulpverleners verrast. Tot 2016 werd het vooral gebruikt voor verdovingen in de medische wereld. Maar in dat jaar werd het niet meer gezien als geneesmiddel en werd de verkoop ervan vrijgegeven. Sindsdien is het lurken aan ballonnetjes met het verdovende goedje een een razend populaire bezigheid voor met name jongeren. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat ruim 28 procent van de jongeren tussen de 20 en 24 jaar weleens lachgas heeft geïnhaleerd.

Omdat het fenomeen zich zo razendsnel heeft verspreid is er over de precieze effecten van het gas nog weinig bekend. Wie het af en toe gebruikt, hoeft volgens het Trimbos Instituut geen nadelige gezondheidseffecten te verwachten, tonen eerste analyses van het RIVM aan; het effect van het gas op de hersenen is kort, tot maximaal enkele minuten. Bij extreme gebruikers die tientallen keren per dag inhaleren ligt dat anders; zij kunnen een tekort aan vitamine B12 krijgen en blijvende schade aan het zenuwstelsel veroorzaken.

Ook gebruik in het verkeer kan desastreuze gevolgen hebben, leerden zo’n 200 agenten tijdens het congres op de politieacademie. Getoond wordt een filmpje waarop is te zien hoe een jongen na het inhaleren van lachgas korte tijd een paar keer omvalt. Dit tafereel speelt zich af in een park en loopt goed af, maar als iemand achter het stuur zo’n hijs neemt kan dat zomaar heel anders zijn.

Terwijl agenten het aantal incidenten met lachgas in het verkeer zien stijgen, is er nog nauwelijks een antwoord om er tegen op te treden. De werking van lachgas is zo kort dat het bijna niet te detecteren is in het bloed. De politie wil nu onderzoek laten doen of er toch manieren zijn om bestuurders te betrappen die onder invloed zijn. Een helpende hand zouden de onlangs in gebruik genomen slimme camera’s kunnen zijn die nu ook al kunnen zien of automobilisten een mobiele telefoon in hun hand hebben tijdens het rijden. Mogelijk kunnen de camera’s ook detecteren of er ballonnetjes achter het stuur worden geïnhaleerd.

Vooral onder jongeren is het gebruik van lachgas populair. Beeld ANP

Niet alleen het gebruik van lachgas in het verkeer baart de politie grote zorgen, maar ook de verkoop ervan. Het spul zelf is legaal, maar de politie ziet dat de handel verschuift naar criminele netwerken die zich ook bezig houden met drugshandel. De verklaring is simpel: de winsten zijn enorm. Met een fles van 2 kilo vult een verkoper zo’n 200 tot 250 ballonnetjes. Daarmee wordt al snel 750 euro verdiend, terwijl de inkoopprijs zo’n 60 euro of soms nog minder is.

Als criminelen zich met een handel gaan bemoeien, wordt de sfeer er meestal niet gemoedelijker op. “We zien nu al raakvlakken tussen drugscriminelen en de lachgaswereld omdat er zo gemakkelijk geld mee is te verdienen,” zegt Margot Coenraads van de Nationale Politie die zich bezig houdt met drugs.

Ripdeals

De eerste meldingen van ‘ripdeals’ zijn inmiddels al binnen. Afgelopen september nog moesten twee mannen in Weert hun busje met enkele tientallen flessen vol lachgas onder bedreiging van een mes overladen in een busje van drie overvallers. In mei van dit jaar werd een verkoper die een bestelling afleverde in Rotterdam bestolen van meerdere flessen.

Net als bij misbruik in het verkeer, valt ook tegen de handelaren moeilijk op te treden. De verkoop is immers legaal. Om de ‘cowboys’ in het wereldje toch te ontmoedigen, gaat de politie de komende tijd inzetten op het naleven van de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Lachgas valt daar ook onder, maar volgens de specialisten gevaarlijke stoffen van de Landelijke Eenheid zijn er heel veel handelaren die alleen maar uit zijn op het geld en geen idee hebben hoe ze veilig met het lachgas om moeten gaan. Zo kwamen agenten al bestuurders tegen die tientallen flessen als een soort mikado achter in hun bestelauto hadden liggen. Met hoge boetes denken zij volgende keer wel twee keer na, hopen de agenten.