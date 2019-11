‘Politie sjoemelde veel langer met geurproefhonden’

Beeld ANP

Experts spreken in de Volkskrant van een 'frauduleuze politiecultuur' en beklemtonen het belang van 'blind' onderzoek.

De grotere omvang van de fraude blijkt onder meer uit een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC), waaraan nooit eerder publiekelijk aandacht is besteed. Het is opgedoken in een onderzoek van de Volkskrant naar de Deventer Moordzaak.

Dat er bij geurhondenproeven (officieel 'geursorteerproeven') werd gesjoemeld, staat vast. In 2006 verklaarden twee politiemensen van het team Oost-Nederland in een strafzaak onder ede dat ze de geurproef 'nooit' conform de voorschriften 'blind' uitvoerden; ze wisten steeds welk geurmonster de hond moest aanwijzen om een bewijsmiddel te koppelen aan de verdachte die de politie op het oog had. Na deze bekentenis verklaarde het Openbaar Ministerie alle geurproeven van dit team ongeldig met terugwerkende kracht tot 1997.

Het OM kan ook niet verklaren waarom het jaar 1997 als beginpunt van de fraude werd gemarkeerd. Advocaat Geert-Jan Knoops gaat op basis van deze bevindingen de staat aansprakelijk stellen voor 'alle fouten en omissies in het onderzoek naar de Deventer Moordzaak'.