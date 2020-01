Politie: ruim 9300 incidenten tijdens de jaarwisseling

Een door vuurwerk vernield bushokje in Amsterdam. Beeld ANP

Op beide vlakken is over langere tijd gemeten een daling te zien. In 2014-2015 waren er bij de jaarwisseling ruim 12.000 incidenten en rond de 640 aanhoudingen. Die aantallen lopen met het jaar terug.



Overigens zeggen de commandanten dat de cijfers geen getrouwe afspiegeling zijn: in werkelijkheid ligt het aantal incidenten hoger. ‘Ook dit jaar zijn veel agenten belaagd met vuurwerk. In Breda ging het er dermate heftig aan toe dat agenten de professionele inschatting hebben gemaakt om zich terug te trekken en om de hulp van de Mobiele Eenheid in te schakelen. Deze incidenten zien we echter niet terug in de systemen.’

De verklaring? Mogelijk doen agenten geen aangifte van bepaalde incidenten, omdat ze vinden dat ‘geweld erbij hoort’, aldus de commandanten.

Prullenbakken

De jaarwisseling was onrustig dit jaar. Op meerdere plekken in het land was grote schade door vuurwerk. De gemeente Amsterdam publiceerde woensdag een voorlopige inventarisatie van de schade, die wordt geschat op 536.000 euro. De gemeente moet onder meer 150 prullenbakken en 50 verkeersborden vervangen. Ook zijn twee vuilniswagens in brand gestoken en zijn meerdere containers uitgebrand. Dat kost ongeveer 300.000 euro.

Ook elders in Nederland heeft vuurwerk schade veroorzaakt en was de sfeer die nacht grimmig. Op veel plekken ontstonden brandhaarden, soms opzettelijk aangestoken of door onvoorzichtigheid met particulier vuurwerk. Daarnaast steeg het aantal slachtoffers van ernstige vuurwerkongevallen met zeven procent ten opzichte van vorig jaar.