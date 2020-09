Politie rolt recordaantal crystal meth-labs op

Crystal meth. Beeld AFP

Nederlandse criminelen in de synthetische drugs timmeren aan de weg in de wereldhandel in crystal meth. De afgelopen anderhalf jaar hebben ze hun labs omgebouwd om de zwaar verslavende – én lucratieve – drug te produceren. Werden vorig jaar negen crystal methlabs opgerold, in de eerste helft van 2020 waren dat er al zestien, plus nog twee in juli en augustus.

Vermoedelijk werken ze samen met Mexicaanse kartels, blijkt uit een tip die de politie kreeg van Mexicaanse opsporingsdiensten. Twee kopstukken van het Sinaloakartel zouden vorige zomer met een toeristenvisum Nederland hebben bezocht.

De politie legt een link met crystal meth en heeft een landelijk team van honderd rechercheurs op de zaak gezet. “Als je dit laat lopen, kan Nederland zomaar één van de grootste meth-producerende landen ter wereld worden,” zegt Andy Kraag, hoofd van de landelijke recherche.

Concurrentiestrijd

“Er zou dan een concurrentiestrijd kunnen ontstaan met Mexico, waar de kartels als uiterst gewelddadig bekendstaan. Het is onze topprioriteit om dat soort geweld, intimidatie en liquidaties te voorkomen.”

Pillenboeren uit Nederland slaan al geregeld de handen ineen met Mexicanen, mondiale marktleiders in crystal meth. In Mexico gemaakte drugs ondergaan in Nederland een laatste productiestap: de kristallisatie. Mexicaanse laboranten worden ingevlogen om hun kennis en Nederlandse criminelen stappen over nu met de handel in xtc of speed minder valt te verdienen. Crystal meth levert in landen als Australië al snel het tienvoudige op.