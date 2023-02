Politie: rederijen moeten meer doen tegen cokehandel via containerschepen

Afgelopen jaar werden de havens van West-Europa opnieuw overspoeld met drugs. In Rotterdam en Antwerpen samen werd 160.000 kilo cocaïne onderschept. Beeld ANP / AFP

Grote scheepvaartbedrijven laden nog altijd containers op dubieuze plekken in Zuid-Amerika, schermen vertrouwelijke informatie onvoldoende af of hun bemanning blijkt nauw betrokken bij drugssmokkel. In de wereldwijde handel in cocaïne spelen rederijen – of ze dat nu willen of niet – een essentiële rol. Maar de bedrijven nemen te weinig maatregelen om dat te voorkomen, zegt Jan Janse, districtschef van de Zeehavenpolitie in Rotterdam.

Hij vindt dat de scheepvaartbedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Janse trekt een vergelijking met banken die in de strijd tegen witwassen vanaf 1992 verplicht werden om verdachte transacties te melden. “Omdat je niet wil meewerken aan criminaliteit. Het heeft bijna dertig jaar geduurd voordat banken dit beseften en er serieus werk van maakten.”

Daar dringt hij nu ook op aan bij rederijen. Het gaat met name om enkele grote multinationals die vanuit Zuid-Amerika – waar de cocaïne wordt geproduceerd – deze kant op varen. Volgens Janse laden sommige rederijen nog altijd containers op dubieuze, slecht beveiligde locaties in Suriname en Ecuador. Of van schip op schip. “Dan is het risico dat je drugs meeneemt gigantisch.”

Record: 160.000 kilo cocaïne

Afgelopen jaar werden de havens van West-Europa opnieuw overspoeld met drugs. In Rotterdam werd er weliswaar minder cocaïne onderschept door de opsporingsdiensten dan in 2021, maar opgeteld bij de vangsten van buurman Antwerpen werd er in de Lage Landen opnieuw een record verbroken: 160.000 kilo cocaïne. Vanuit beide havens vindt het witte goud via ‘Nederland distributieland’ zijn weg richting de rest van Europa.

Drie grote scheepvaartbedrijven die varen op Zuid-Amerika – MSC, Maersk en Hapag-Lloyd – laten in een reactie weten volop bezig te zijn met maatregelen. Zo namen alle drie de bedrijven maatregelen rond hun pincodes en zorgden ze dat vertrouwelijke informatie niet meer door duizenden medewerkers was op te zoeken. Die codes zijn interessant voor criminelen, omdat daarmee containers, waarin cocaïne zit verborgen, kunnen worden opgehaald.

De bedrijven zeggen bovendien veel geld te investeren in het beveiligen van terreinen en het screenen van personeel. “Maar er zullen altijd individuen zijn die worden overgehaald door criminelen, soms onder dreiging van geweld. Dat is onmogelijk om volledig te controleren,” aldus een woordvoerder van MSC.