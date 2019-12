Politie pakt 16-jarige jongen op voor dodelijke steekpartij Hoofddorp

Een 64-jarige man uit Hoofddorp kwam om het leven bij het steekincident. Beeld ANP

Het slachtoffer werd dinsdagavond om tien voor negen belaagd toen hij aan het pinnen was bij winkelcentrum Toolenburg. Zijn vrouw zat te wachten in de auto en zag alles gebeuren. Twee in het zwart geklede mannen wilden het stel vervolgens beroven. Daarbij ontstond een worsteling waarbij de man door een van de overvallers levensgevaarlijk werd neergestoken.

Medische hulp van toegesneld ambulancepersoneel mocht niet meer baten. De man overleed ter plekke. Zijn vrouw werd opgevangen door de politie.

Het slachtoffer zou vlak voor de kerst met pensioen gaan. Hij werkte als beveiliger. Donderdag stond er een afscheidsfeest gepland bij het bedrijf in Haarlem.

Tweede verdachte

Een tweede verdachte is nog voortvluchtig, meldt de politie. Woensdag start de politie met het verhoor van de aangehouden verdachte.

Bij de pinautomaat liggen veel bloemen. Een predikant heeft een gedenkplek ingericht met lichtjes.

Locoburgemeester Jurgen Nobel sprak dinsdag zijn steun uit voor nabestaanden van het slachtoffer: “Ik leef intens mee met de familie van het slachtoffer van de steekpartij maandagavond in Hoofddorp. Wat een onacceptabele laffe daad. Ik wens zijn nabestaanden zeer veel sterkte.”