Politie ontdekt crystal meth ter waarde van 1 miljoen in Wormer

Beeld Getty Images/iStockphoto

Ook werden er chemicaliën voor de productie van synthetische drugs gevonden. Er zijn zes verdachten aangehouden.

De politie doorzocht diezelfde dag ook vier locaties in Halfweg, Wormer en Zwanenburg. Op een van die locaties vond de politie vuurwapens. Inmiddels zijn vier van de zes verdachten weer vrijgelaten, maar zij worden nog wel verdacht, aldus de politie. Twee mannen van 29 jaar en 32 jaar uit Zwanenburg zitten nog vast.

De recherche in Haarlem startte begin 2021 een onderzoek nadat ze informatie had gekregen uit de gekraakte PGP-chatdienst EncroChat.

De politie heeft gewacht met het delen van informatie over de grote actie totdat het onderzoek was afgerond. Inmiddels is de zaak overgedragen aan het Openbaar Ministerie, dat besluit over de vervolging van de verdachten.