Politie neemt Mazda in beslag in zaak fatale aanrijding Tamar (14)

De politie zoekt deze auto in het onderzoek naar het doodrijden van Tamar (14) uit Marken. Beeld Politie

Vorige week kwamen al honderden tips binnen nadat een foto werd vrijgegeven van het voertuig, waarvan de politie vermoedt dat het betrokken is geweest bij de fatale aanrijding van het meisje uit Marken eind juli. Het gaat om het gezochte voertuig. De komende dagen doet de politie in en om de auto sporenonderzoek.

Tamar werd in de nacht van 25 juli aangereden in Zuiderwoude. Volgens de politie was ze op slag dood. Op camerabeelden is te zien dat de vijfdeurs Mazda die 25ste juli om 03.09 uur ’s nachts een parkeerplaats aan de Kruisbaakweg oprijdt. Twee mannen stappen uit en inspecteren de voorkant van de auto. Rond 05.30 uur ’s morgens rijdt de auto Marken in.

Het meisje blijkt die fatale avond om 01.00 uur 's nachts weggegaan te zijn van huis in Marken na een meningsverschil over het tijdstip waarop ze naar bed moest. Ze pakte haar jas en ging naar buiten. Haar moeder vertelde in Op1 dat ze direct op de fiets haar dochter achterna was gegaan om haar in het dorp te zoeken. Tamar was echter de dijk richting Monnickendam opgegaan.

Het slachtoffer werd zaterdagochtend vroeg om 04.00 uur door de politie gevonden in de berm langs de Zeedijk in Zuiderwoude. Reanimatie mocht niet meer baten.