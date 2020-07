Politie neemt auto in beslag na dood meisje (14) uit Marken

2017-01-20 12:38:06 AMSTERDAM - Ambulance logo op de auto. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT Beeld ANP XTRA

Een woordvoerder benadrukt dat het ‘nog lang niet zeker is’ of de auto iets te maken heeft met de dood van het meisje, maar neemt het wel mee in het onderzoek. De politie houdt voorlopig nog alle scenario’s open. Het meisje was eerder in de nacht als vermist opgegeven.

De politie houdt er sterk rekening mee dat het meisje op de smalle zeedijk werd aangereden en dat de bestuurder na het ongeval is doorgereden. Vermoedelijk liep het slachtoffer op of langs de smalle weg. De tiener werd rond 04.00 uur aangetroffen in hoog gras langs de dijk richting Marken. Reanimatie mocht niet meer baten. De politie was rond 3.30 uur gebeld over de vermissing van het meisje, en was onderweg naar Marken om over die melding te praten toen ze werd aangetroffen langs de weg.

Remsporen

Het vermoeden dat het meisje werd aangereden is in elk geval deels gebaseerd op remsporen die op de weg zijn aangetroffen. “De remsporen op het wegdek duiden erop dat de auto mogelijk in de richting van Marken reed,” stelt een woordvoerder van de politie. “Daarom hebben we daar gezocht naar mogelijk beschadigde auto’s. Maar we weten niet zeker dat de remsporen verband houden met dit incident. We houden daarom nog alle scenario’s open.”

Een andere optie is dat de auto in de richting van vakantieterrein Europarcs reed, dat ten zuiden van Marken aan het Markermeer ligt. Ook daar heeft de politie rondgekeken. De zoektocht heeft nog geen doorbraak opgeleverd. Volgens NH Nieuws was het vanaf de plek waar het meisje gevonden werd ongeveer een uur lopen naar de bebouwde kom naar Marken. De politie zegt te weten waarom het meisje daar liep, maar geeft daar verder geen informatie over.