Politie mag asielzoekers preventief fouilleren: Ter Apel per direct veiligheidsrisicogebied

Op het voorterrein van aanmeldcentrum Ter Apel slapen honderden asielzoekers buiten noodgedwongen op de grond. Beeld REUTERS

De maatregel wordt genomen in samenspraak met het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsregio om met name kwetsbare vrouwen en kinderen, maar ook personeel dat werkzaam is op het terrein te beschermen.

Het is de laatste weken erg onrustig bij de poort van het aanmeldcentrum. Dat komt doordat de hele asielketen verstopt zit. Statushouders, die in Nederland mogen blijven, kunnen geen huis krijgen en blijven noodgedwongen in een asielzoekerscentrum wonen. Daardoor is er geen plek voor nieuwe asielzoekers. Die slapen daardoor noodgedwongen op de grond in de buitenlucht. De sfeer op het voorterrein is gespannen en leidt regelmatig tot opstootjes en vechtpartijen.

Onlangs sloot het Rode Kruis een humanitair servicepunt in het aanmeldcentrum wegens uitgebroken vechtpartijen. Een ‘veeg teken’, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen. De regio heeft meermaals een bijstandsverzoek gedaan, maar de opvang van asielzoekers in andere delen van het land biedt geen soelaas. De situatie bij het aanmeldcentrum is de laatste tijd eerder verslechterd dan verbeterd, aldus de woordvoerder.

Lapmiddel

Het aanwijzen van het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel als veiligheidsrisicogebied is volgens burgemeester Jaap Velema een ‘lapmiddel’. Met deze maatregel krijgen politie en gemeente meer mogelijkheden om te monitoren en tijdig in te grijpen, ‘maar eigenlijk moet er gewoon goede opvang zijn’, zei Velema tijdens een persconferentie vrijdagmiddag in Groningen.

De burgemeester doet nadrukkelijk een oproep aan Den Haag, de provincies en gemeenten om ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het asielvraagstuk. “Zo kan men ervoor zorgen dat de rust kan wederkeren,” aldus Velema.