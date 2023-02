Politie laat nieuwe beelden zien van aanslagplegers Cor P.: ‘Ingevlogen vanuit Nederland’

Twee mannen op een scooter achtervolgden P. voorafgaand aan de liquidatiepoging in de Dominicaanse Republiek. Beeld Avotros

De politie hoopt meer te weten te komen over de uitvoerders, de opdrachtgever en het motief van de moordaanslag. De politie vermoedt dat er nog een derde man aanwezig was in de Dominicaanse Republiek voor de moord.

Op de beelden van de Dominicaanse politie, die de Nederlandse politie net in bezit heeft gekregen, is te zien dat P. rijdend in zijn witte SUV achtervolgd wordt door twee mannen op een scooter.

P. crashte tijdens de achtervolging met zijn auto en werd daarna van dichtbij beschoten. Hij raakte daarbij zwaargewond. P. was sinds 2020 voortvluchtig en werd na de mislukte aanslag aangehouden in het ziekenhuis. Inmiddels is hij overgebracht naar Nederland, waar hij in de cel zit.

Motief

Waarom P. doelwit was van de aanslag wist de politie niet te vertellen in de uitzending. “Mogelijk heeft hij ruzie in het criminele circuit, dat weten we niet,” zei een politiewoordvoerder. “We willen het brein ook weten, dus wie daarachter zit en daarnaast willen we ook echt wel weten: waarom moest Cor P. dan eigenlijk dood?”

Een verdachte in een andere zaak, die draait om een wapenvondst en waarbij ook het wapen van de aanslag op Peter R. de Vries werd gevonden, wordt door het Openbaar Ministerie gezien als spotter bij de aanslag op P.

Tattookillers

Cor P. zou hebben behoord tot een crimineel moordcommando, de tattookillers. Het gezelschap dankt zijn naam aan de Chinese karakters die leden op hun rug hebben laten tatoeëren en die ‘wees daadkrachtig’ betekenen. Met drie medeverdachten werd P. in 2014 veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor de poging de Amsterdamse crimineel Marlon D. met tientallen kogels te liquideren in de Andries Vierlinghstraat in Amsterdam-Slotervaart, in augustus 2009.

P. werd eerder verdacht van de moord op Onno Kuut in 2009. Hij werd na een eis van levenslang vrijgesproken. Ook Kuut zou tot de tattookillers hebben behoord. Ook was hij verdacht van betrokkenheid bij de moord op de oud-kickbokser Peter Smit. In die zaak is hij in hoger beroep vrijgesproken. Zijn bijnaam is ‘De Paling’, omdat hij meestal wist te ontkomen aan straf.

