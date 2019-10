Politie krijgt twintig tips over verdachte in moordzaak Martin Kok

De vermoorde ex-crimineel Martin Kok. Beeld ANP

Om wat voor informatie het gaat en of deze bruikbaar is, kan de politie nog niet zeggen. Naar verwachting loopt het aantal tips nog op.

De 30-jarige Hughes zou samen met vier andere Schotten deel uitmaken van een criminele organisatie die verdacht wordt van ontvoeringen, martelingen en moorden. Mogelijk is hij in 2016 ingezet om Kok in de val te lokken in Laren. De oud-crimineel werd daar doodgeschoten bij een seksclub. De vijf Schotse mannen zouden regelmatig in Nederland verblijven. De Schotse politie is naar hen op zoek, ook staan zij internationaal gesignaleerd.