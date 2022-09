Nieuws

Politie krijgt twee aangiftes van aanranding bij F1 in Zandvoort

Bij de politie zijn tot nu toe twee aangiftes binnengekomen van aanranding tijdens de Formule 1-race in Zandvoort vorige week. Dat laat een woordvoerder desgevraagd weten. De politie is nog met twee vrouwen in gesprek die melding hebben gedaan van grensoverschrijdend gedrag. Mogelijk gaan zij ook aangifte doen.