Politie krijgt onafhankelijk meldpunt discriminatie

Erik Akerboom. Beeld ANP

Dit zegt korpschef Erik Akerboom in een interview met NRC. Gediscrimineerde, (seksueel) geïntimideerde en gepeste agenten kunnen met hun klachten terecht bij het meldpunt. Die worden onderzocht door een persoon die hierover wekelijks tot maandelijks contact heeft met de politietop. ‘Mensen die in de knel zitten moeten niet doodlopen. Het meldpunt heeft directe toegang tot mij,’ zegt Akerboom in de krant.

Eerder deze maand maakte politiecoach Carel Boers in NRC melding over misstanden binnen de politie, van aanrandingen tot discriminatie. De politietop kreeg de meldingen door, maar greep niet in, volgens Boers. Hij verweet Akerboom dat zijn leiderschap zou bestaan uit het ‘stelselmatig vermijden van elke vorm van conflict’.

In een vraaggesprek met de krant ontkent Akerboom de aantijgingen van Carel Boers. ‘Dat was beneden alle peil,’ aldus Akerboom. Volgens de korpschef krijgt hij veel meldingen vanaf de werkvloer, maar kunnen die niet allemaal door hem afgehandeld worden. ‘Je zou mijn mailbox eens moeten zien,’ aldus Akerboom. ‘Ik ben de hele week bezig met praten. Ik krijg tientallen mails met meldingen.’ Hij zegt dat het onmogelijk is om met hen allemaal in gesprek te gaan.

Juist daarom zou een onafhankelijk meldpunt nodig zijn. ‘Het meldpunt gaat coördineren: dit moet de korpschef zien, hier moet iemand over in gesprek, daar moet onderzoek naar worden gedaan.’