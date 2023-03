Politie kent daders van brutale miljoenenroof op Tefaf, gestolen sieraad teruggevonden

De verdachten van de overval op TEFAF Beeld Politie

Dat maakte de politie in Limburg vrijdag bekend. ‘Het gaat hier overigens niet om de (bekende) grote gele diamant’ zegt de onderzoeksleider in een persbericht. ‘Maar met het aantreffen van dit sieraad kan het onderzoeksteam weer een grote stap in het onderzoek zetten’. Verdere details over de vondst wil de politie niet geven.

Op de kunstbeurs Tefaf werd op 28 juni vorig jaar op klaarlichte dag met geweld een overval gepleegd. Vier mannen, onberispelijk gekleed in pak en met Britse pet, sloegen met hamers de vitrines in bij de stand van de Londense juwelier Symbolic & Chase. Daarbij werd onder andere een peperdure collier met een gele diamant buitgemaakt. Dit sieraad zou een waarde van 27 miljoen euro hebben.

Pink Panthers

Meteen na de overval gingen al geruchten dat het zou gaan om de beruchte juwelenbende de Pink Panthers. Dat is een groepering uit voormalig Joegoslavië, die ooit is begonnen door oud-militairen. Ze staan bekend om hun brutale overvallen waar andere criminelen zich niet aan wagen. Acht maanden na de spectaculaire juwelenroof bij Tefaf zouden meerdere overvallers herkend als leden van de ze bende, volgens bronnen. De politie wil dat niet bevestigen.

In totaal werden er tien sieraden buitgemaakt bij de roof. Het Britse bedrijf Charles Taylor, dat in opdracht van de verzekeraars onderzoek doet naar de roof, loofde vervolgens een half miljoen uit voor de gouden tip. Er kwam veel informatie binnen, waarvan uiteindelijk een handvol concrete tips overbleven. Die gingen onder andere over de identiteit van de verdachten en de verblijfplaats van de sieraden.

Europol

Op het onderzoek werd vanaf het begin een Team Grootschalige Opsporing gezet. Dat gebeurt bij zware misdrijven zoals moorden waarbij er nog geen zicht is op een dader. In totaal zitten er vanuit Limburg sinds juni twintig rechercheurs op de zaak. Onder regie van Europol wordt daarbij samengewerkt met meerdere Europese landen waar soortgelijke overvallen hebben plaatsgevonden. Ook is er contact met de autoriteiten uit de betreffende Balkanlanden.

‘Dit onderzoek heeft een ongekende internationale component. Alle informatie die in het buitenland opgehaald wordt, verloopt via rechtshulpverzoeken, en dat vergt tijd. Het is een onderzoek van de lange adem', schrijft de politie in haar persbericht. ‘Maar wij hebben er nog steeds alle vertrouwen in dat deze zaak opgelost kan worden en de verdachten zullen worden aangehouden en vervolgd.’