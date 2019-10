Politie haalt drie dronken volwassenen en drie kinderen uit auto

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De bestuurder trok de aandacht van de Landelijke Eenheid Noordwest toen hij bij een groen stoplicht in Lelystad uit zijn witte bestelbusje stapte. Hij schrok duidelijk van de politie en stapte direct weer in om vlak voor het stoplicht op rood sprong met een lage snelheid weg te rijden.

Hij draaide met 30 kilometer per uur de A6 op. Op de snelweg kwam zijn snelheid niet boven de 70 kilometer per uur uit. De politie gaf hem een volgteken en de bestuurder kon uiteindelijk bij een verzorgingsplaats met grote moeite aan de kant worden gezet.

Amfetamine in cocaïne

De bestuurder, een 33-jarige Poolse man bleek flink onder invloed van alcohol en testte daarnaast positief op amfetamine en cocaïne. Naast hem zaten twee kinderen van 14 en 15 jaar oud. In de laadruimte van de auto werden nog eens drie mensen aangetroffen. Een 49-jarige man, een 33-jarige vrouw en een kind van 13, uit de omgeving Amsterdam.

Ook die volwassenen waren flink onder invloed van alcohol. De bestuurder weigerde alle medewerking, waarop een proces-verbaal is opgesteld. Hij kreeg twee boetes: een voor het vervoeren van mensen in de laadbak en een voor het niet tonen van zijn rijbewijs. De volwassenen in de laadbak kregen tevens een boete voor het feit dat ze in de laadbak zaten. De politie heeft daarnaast een melding gemaakt richting Veilig Thuis.

Beginnend bestuurder

Later op de avond was het opnieuw raak. Een automobilist in Amsterdam viel op omdat hij zonder verlichting door een rood verkeerslicht reed en ook nog eens een straat inreed waar dit niet was toegestaan.

Bij de controle bleek dat de 28-jarige man uit Amsterdam ruim acht maal de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken.