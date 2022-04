Politie gebruikte vorig jaar meer geweld: ‘Effect coronatijd terug te zien’

Opgepakte krakers. Beeld Joris van Gennip

‘Het effect van de coronatijd op de samenleving, en daarmee ook op het politiewerk, is terug te zien in de geweldscijfers van de politie,’ meldt de politie in een toelichting.

Vooral de Landelijk Eenheid van de politie gebruikte meer geweld, onder meer in Amsterdam. De totale stijging is voor meer dan de helft te danken aan de inzet van politiemensen van de Landelijke Eenheid. Zij hebben geen eigen regio, maar worden ingezet als de politie moet opschalen. Dat was het afgelopen jaar vanwege ‘de maatschappelijke onrust en de coronaprotesten’ relatief vaak nodig. “Denk aan de inzet van de ME tijdens het ‘koffiedrinken’ op het Museumplein, de avondklokrellen in Eindhoven en Den Bosch en rellen in Leeuwarden en op de Rotterdamse Coolsingel,” licht een woordvoerder toe.

Pre-corona

Ook de eenheid Den Haag kende een relatief forse stijging van incidenten, die ‘deels te maken hadden’ met de coronademonstraties. De Amsterdamse politie kende een relatief bescheiden stijging, maar paste de afgelopen twee jaar wel meer geweld toe dan in in pre-coronajaar 2019. Toen ging het om 2098 geweldsincidenten.

Het gaat om het gebruik van een vuurwapen, een wapenstok, pepperspray of fysiek geweld. De politie maakt wel de kanttekening dat er het afgelopen jaar in totaal bijna 15 miljoen incidenten waren waar de politie op af moest, en dat er dus relatief weinig geweld is gebruikt.

In totaal zijn er vorig jaar in Nederland 35.882 geweldsmiddelen gebruikt, waarvan het merendeel (55 procent) in de categorie ‘fysiek geweld’. Het vuurwapen, en dan vooral het richten en gericht houden, is 2861 keer geregistreerd, ofwel 8 procent van het totale aantal gebruikte geweldsmiddelen. 78 keer zag de politie zich genoodzaakt om gericht te schieten. “Opvallend is verder de stijging van de lange wapenstok, waterwerper en traangas en meer inzetten van de bereden politie”. Ook deze toename is onder meer te verklaren door de vele demonstraties waarbij de politie op moest treden.

Opgetreden tegen 231 agenten

Met name op het politiegeweld bij demonstraties zwol de kritiek vorig jaar flink aan. VN-rapporteur Nils Melzer noemde een aantal optredens van de politie zelfs ‘marteling’. Volgens de politie zijn in 2021 2279 agenten beoordeeld op het gebruikte geweld. In 90 procent van de gevallen ging het om professioneel en wettelijk gebruik van geweld. Bij 231 agenten was er sprake van niet-professioneel handelen en volgden er maatregelen.

De politie registreert sinds drie jaar landelijk eenduidig het gebruikte geweld. “Dat stelt ons in staat beter te beoordelen hoe de geweldsinzet is gegaan, of het goed is gegaan en of we het een volgende keer opnieuw zo zouden doen,” zegt Frank Paauw, portefeuillehouder geweld bij de politie. “Dat we kritisch zijn op ons optreden kan ingrijpend zijn voor politiemensen, maar het is wel noodzakelijk om verantwoord met onze geweldsbevoegdheid om te gaan. De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat de politie geweld professioneel inzet.”