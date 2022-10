Politie gaat uit van noodlottig ongeval Sanne (26) en Hebe (10)

Politie zoekt in het water langs de Winterdijk naar de vermiste Hebe (10) en haar begeleidster Sanne (26). Beeld ANP

Agenten deden de vondst nadat ze eerst een onderdeel van de Kia Picanto zagen liggen. Niet veel later is verder in het water de volledige auto gevonden. De politie gaat ervan uit dat de auto door een ongeval van het talud is afgereden. Onderzocht wordt nog of het een eenzijdig ongeluk was, of dat er andere voertuigen bij betrokken waren. De politie is daarvoor op zoek naar tips van automobilisten en cashcambeelden.

De familie van Hebe en Sanne laten in een gezamenlijk statement weten dat ze het fijn vinden om met rust gelaten te worden. ‘Gisterenavond zijn we op de hoogte gebracht van het nieuws dat Hebe (10) en Sanne (26) er niet meer zijn. Sinds maandagavond leven we tussen hoop en wanhoop en is dit een verschrikkelijke afloop van een groot drama. Ons verdriet is intens en heel erg groot.’

De families bedanken ook alle mensen die hebben geholpen bij de zoektocht en iedereen die heeft meegeleefd. ‘Voor ons is dat in deze moeilijke tijd een enorme steun.’

Vangrails

Op luchtbeelden van knooppunt Empel is te zien waar de twee precies terechtkwamen. Ze kwamen van de A59 linksonder en zijn links van de weg gereden en in het water beland. Niemand kon ze daar zien liggen. Langs dit stuk weg staat geen vangrails; die begint pas een paar meter verderop.

De twee vertrokken maandag vanuit Raamsdonksveer naar het huis van het meisje in Vught. Daar kwamen ze nooit aan. Knooppunt Empel ligt op die route.

Verslagenheid

Bij vrienden, collega’s en begeleiders heerst grote verslagenheid. Mensen die de familie willen steunen kunnen terecht bij het Hebehuis aan de Van Voorst tot Voorststraat 4 in Vught. Dit was een plek waar Hebe tot rust kon komen, in 2020 ingericht door haar ouders. Daar kunnen ook bloemen worden gelegd. ‘Zo geeft u de familie alle rust en privacy in deze moeilijke tijd.’

Marian Witte, burgemeester van Geertruidenberg (waar Raamsdonksveer onder valt), zegt donderdag dat het nieuws van de vondst haar niet alleen als burgemeester, maar ‘ook als mens en moeder’ diep heeft geraakt. ‘Een verschrikkelijk drama voor alle betrokkenen,’ aldus Witte.

‘Mijn gedachten gaan uit naar de familie en naasten van Hebe en Sanne. Ook leef ik mee met de kinderen uit de groep van Hebe en de medewerkers van dagbesteding ‘t Overstapje in Raamsdonksveer. Ik wens iedereen alle kracht en steun toe bij het verwerken van dit immens grote verlies,’ schrijft de burgemeester. Ze spreekt ook haar bewondering uit voor onder meer de hulpdiensten en de vrijwilligers.

Amber Alert

Dinsdag werd een Amber Alert uitgegeven voor Hebe. Dinsdag en woensdag werd de gehele dag gezocht naar het meisje en haar begeleider Sanne. Die zoektocht concentreerde zich eerst rondom Waspik en breidde zicht daarna uit op tal van plaatsen in Brabant. In totaal is zeker zeventig vierkante kilometer doorzocht door politie en meerdere groepen vrijwilligers. Op verschillende plekken is in het water gezocht.