Politie Friesland schiet automobilist dood die op agenten inreed

In het dorp Boelenslaan in Friesland heeft de politie een automobilist neergeschoten die op agenten was ingereden. De man raakte ernstig gewond en is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de betrokken agenten ongedeerd gebleven.