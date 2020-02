Liveblog bombrieven

Politie deelt informatie uit onderzoek naar bombrieven

Sinds begin dit jaar ontvangen bedrijven door heel Nederland bombrieven. In totaal zijn er elf brieven verstuurd, waarvan zes naar adressen in Amsterdam. Het motief lijkt afpersing te zijn: de afzender eist een bedrag in bitcoins. Lees alles over de bombrieven in ons liveblog.