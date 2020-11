Politie deelt foto van poederbrief, afzender uit Den Haag

Beeld Politie Amsterdam

De foto wordt vooral vrijgegeven om te waarschuwen. Het poeder in de brieven wordt nog onderzocht maar het gaat hoogstwaarschijnlijk om een bestrijdingsmiddel dat bij enkele mensen die de brief hebben geopend voor lichte ademhalingsproblemen en branderige ogen heeft gezorgd.

De brieven werden bezorgd op twaalf Amsterdamse locaties, en bij panden in Amersfoort, Arnhem, Best, Rotterdam, Utrecht Roermond en Zeist.

Drie daarvan werden bezorgd bij klantencontactcentra van DPG Media, waarvan Het Parool, maar ook AD, Trouw en de Volkskrant onderdeel zijn. Een van die locaties betrof het Init-gebouw in Amsterdam-Centrum.

Ook op de redactie van het Nederlands Dagblad in Amersfoort werd dinsdag een poederbrief bezorgd, evenals bij het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam en een bedrijfspand aan de Hudsondreef in Utrecht. Later op dinsdag werden in Amsterdam ook brieven aangetroffen bij een kantoorpand aan de Overschiestraat, hotels aan de Spuistraat en het Kattengat, een locatie aan het Dijsselhofplantsoen en bij een bedrijf op de Basisweg.

Woensdag werden op nog eens vier locaties poederbrieven aangetroffen: op de Weteringschans, Rooseveltlaan en het OLVG-Ziekenhuis aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam en op een locatie in Leusden. Donderdag volgden er wederom drie, waarvan twee in Amsterdam en één bij de spoedeisende hulp van het Laurentiusziekenhuis in Roermond.

Onderzoek

Bij alle meldingen kwam een Teamleider Explosieven Verkenning ter plaatse voor onderzoek. Alle poederbrieven worden momenteel nader onderzocht door specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie waarschuwt dat wie een dergelijke poederbrief ontvangt, bestaande uit een enveloppe met een wit kaartje en een onbekend poeder, die brief niet te openen en 112 te bellen.

De werkwijze doet denken aan de bombrieven die in de eerste maanden van dit jaar ook bij tientallen bedrijven binnenkwamen. Een enkel pakketje explodeerde, ook toen raakte niemand gewond. Een dader voor die bombrieven is nog niet gepakt. De dader was wel duidelijk waar hij op uit was: bitcoins. Bij de poederbrieven is voor zover bekend nog niks geëist.