Politie controleert bij de Duitse grens, boete kan oplopen tot 300 euro

De bekeuringen worden niet ter plaatse uitgeschreven op Waldseite-Süd, de parkeerplaats langs de A30 richting Osnabrück. Van wie zijn coronadocumenten niet op orde heeft worden hier alleen de gegevens genoteerd. De politie geeft die door aan de Duitse gezondheidsdienst. En inderdaad, knikt hoofdcommissaris Wilfried Conen, als mensen terugkomen van vakantie, vinden ze de prent van maximaal 300 euro mogelijk al op de deurmat.

Of bestuurder Les Uijens uit Tilburg iets te verbergen heeft, is in eerste instantie niet helemaal duidelijk. Hij kijkt nerveus als politieagent Rolf Gehling hem vraagt naar zijn papieren. ‘Wohin geht diese Reise?’ is de vraag. Les legt uit dat de stad Arhus in Denemarken zijn bestemming is. Hij is op weg naar een tattoo-artiest. Die zal zijn bovenarm van afbeeldingen voorzien. Hij zal daarvoor drie dagen in de stoel moeten plaatsnemen.

“Maar ik ben mijn kentekenbewijs vergeten,” geeft hij zelf aan. “Ik kwam er onderweg achter. Mijn vriendin heeft er een foto van geappt. Wilt u die zien?’' Les heeft geluk. Agent Gehling lijkt geen interesse te hebben voor het ontbrekende document. Wel controleert hij zorgvuldig via de Coronacheck-app of de Nederlander is gevaccineerd. Prima, knikt de agent, hij krijgt een groene vink in beeld.

Ook Les’ paspoort wordt gecheckt. En de hondenbegeleider vraagt of de drugshond de auto in mag. Ja hoor, geen enkel probleem. De Tilburger is allang blij dat hij geen problemen krijgt vanwege het afwezige kentekenbewijs. Nog geen vijf minuten na de controle, mag hij zijn weg vervolgen. Op naar de tattoo-artiest in Denemarken.

De man uit Tilburg heeft zijn zaakjes op orde en dat geldt voor de overgrote meerderheid van de passanten. Slechts 3 procent loopt tegen de lamp bij de steekproeven tot nu toe. “Mensen moeten een vaccinatiebewijs tonen of een negatief testresultaat,” legt hoofdcommissaris Conen uit. “Verder moet inreizend verkeer zich aanmelden via Einreiseanmeldung.de als men Duitsland in wil. Een PCR-test mag maximaal 72 uur oud zijn, een antigeentest niet ouder dan 48 uur.’'

Officieel gelden de strengere regels al sinds 27 juli, maar de politie liet eerder weten niet over voldoende personeel te beschikken om de speciale controles te houden. Nu blijkt dat toch extra agenten zijn vrijgemaakt voor de steekproeven. Volstrekt willekeurig worden ze bij de A30 door een politieauto en een motoragent van de weg ‘geplukt’ en naar Waldseite-Süd geleid.

“Vrachtwagenchauffeurs zijn een uitzondering. Die controleren wij niet. Dat doet een andere afdeling. Maar verder maken we geen uitzonderingen. We hebben al Zwitsers, Polen en natuurlijk Nederlanders en Duitsers gecontroleerd. Of het druk is? Ach, je merkt dat het vakantietijd is. Maar afgezien daarvan is het voor de tijd van het jaar niet rustiger dan andere jaren. Tijdens de eerste lockdown in Nederland was dat wel zo,” legt de hoofdcommissaris uit.

Donkerrood

Schrikt het de Duitsers niet af om Nederland te bezoeken? Nee, die indruk heeft Conen niet. Vanwege het hoge aantal coronabesmettingen kleurt Nederland donkerrood. Oftewel, zoals Conen het omschrijft, eerst was Nederland Incident Gebiet; dat is opgeschaald naar Hoch Risiko Gebiet. Automobilist Martin en zijn twee vrienden uit Bielefeld zijn er niet van onder de indruk. Ze huurden een motorboot en vierden een paar dagen vakantie op het IJsselmeer. Deze maandag keren ze terug naar huis. “We zaten op een boot, die we bijna niet hebben verlaten. Contact met Nederlanders hadden we nauwelijks.’'

Martin vindt het terecht dat de politie controles uitvoert. “Het is een van de weinige mogelijkheden die we hebben om corona buiten het land te houden. Tot nog toe lukt dat aardig,” verwijst Martin naar het geringe aantal besmettingen in Duitsland.

De twee uur durende steekproef bij de A30 levert deze maandagmorgen geen enkele geconstateerde overtreding op. De Bundespolizei Bad Bentheim laat weten dat ook de komende dagen steekproeven gehouden zullen worden. Ze adviseert reizigers om de regels te raadplegen voor ze op pad gaan. Nederlanders die alleen voor boodschappen of tanken naar Duitsland gaan, hebben net als vakantiegangers in het land een vaccinatiebewijs of recente negatieve testuitslag nodig. Bij een doorreis, zonder overnachting, is dat niet verplicht.