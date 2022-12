Politie beschikt voorlopig niet over eigen waterkanonnen

De politie zet twee waterkanonnen in op het Museumplein. Momenteel staan alle zes waterkanonnen aan de kant. Beeld ANP/VRPress

In juni kreeg tijdens een oefening een waterkanon een klapband. Daardoor liepen agenten gehoorschade op. Besloten werd toen alle zes waterkanonnen voorlopig langs de kant te zetten en eerst goed uit te zoeken hoe het zit met ‘de techniek’, zegt een woordvoerder van de korpsleiding.

Slijtage

Volgens de woordvoerder zijn de waterkanonnen de afgelopen paar jaar veel ingezet. “Dat heeft mogelijk tot wat slijtage geleid.”

Tot problemen heeft het niet kunnen inzetten van de zogenoemde waterwerper vooralsnog niet geleid, zegt de woordvoerder. “Van tevoren wordt een inschatting gemaakt of een waterkanon bij een bepaalde situatie mogelijk nodig is.”

Waterkanonnen uit buurlanden

De afgelopen tijd konden waterkanonnen worden geleend van de Duitse en Belgische politie. Zo had de Amsterdamse politie donderdag een waterkanon uit Duitsland achter de hand voor het geval die nodig was bij eventuele ongeregeldheden rondom de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada.

“Er zijn goede oplossingen voor,” aldus de woordvoerder. Daarbij wijst ze niet alleen naar de inzet van waterkanonnen uit buurlanden. “We hebben ook voldoende andere middelen om op te kunnen treden.”

Hoelang het duurt voordat de politie de eigen waterkanonnen weer kan inzetten, is nog onduidelijk. “Er wordt gezocht naar oplossingen. Gekeken wordt of we ze eventueel moeten vervangen, of dat ze misschien wel inzetbaar zijn, maar niet met de maximale belasting.”